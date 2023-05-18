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Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя виноватой перед свои детьми

Дмитрий Видоменко
18 мая 2023, 15:11 обновлено 18 мая, 15:11
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Дженнифер Лопес рассказала, что чувствует "вину" из-за того, как к ее детям относятся из-за их знаменитых родителей.
Лопес, дети
Дженнифер Лопес и ее дети / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

53-летняя легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что иногда чувствует вину перед своими детьми-школьниками. Об этом она рассказала во время круглого стола, который был посвящен ее новому фильму "Мать".

Лопес рассказала, что чувствует "вину" из-за того, как к ее детям относятся из-за их знаменитых родителей.

"Я думаю, что быть ребенком известных родителей — это не то, что многие могут понять, и я сочувствую [моим детям - Главред] из-за этого, потому что они не выбирали это", — сказала актриса.

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Лопес добавила, что недавно узнала, насколько по-разному люди относятся к двойняшкам.

Лопес, дети

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с актером/режиссером Беном Аффлеком возобновили свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию. Там пара через несколько месяцев после свадьбы купила большой особняк.

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