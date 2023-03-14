Красиво жить не запретишь: Лопес и Аффлек купили мегаособняк за 64 млн долларов

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили дом за 64 миллиона долларов - особняк в Калифорнии под названием Pacific Palisades.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / коллаж фото ua.depositphotos.com

Звездная пара – оскароносный актер/режиссер Бен Аффлек и певица/актриса Дженнифер Лопес – приобрели шикарный особняк для семейной жизни.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. Лопес и Аффлек приобрели особняк под названием Pacific Palisades за громадную сумму − 64 млн долларов США.

На днях пару папарацци заметили возле этого особняка. Звезды активно разговаривали с командой строителей и осматривали окрестности. Для этой деловой встречи Лопес в кои-то веки решила не заморачиваться с образом. Волосы, к примеру, звезда попросту собрала в пучок на затылке. На ней были широкие голубые джинсы с карманами, а также свитер с пуговицами.

видео дня

50-летний Аффлек как обычно, предпочел образ "батя на выходных", надев оранжевую шерстяную куртку, черную водолазку и черные же джинсы.

Как говорят риэлторы, дом включает в себя тренажерный зал, кинотеатр, игровую комнату, лифт и огромный задний двор с бассейном и площадкой для барбекю. В нем восемь спален и 12 ванных. Вероятно, такой большой дом звезды купили из-за своих многочисленных детей – у Аффлека их трое (от брака с актрисой Дженнифер Гарнер), а у Дженнифер – двое (от брака с певцом Марка Энтони).

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

Другие новости о шоу-бизнесе: