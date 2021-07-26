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Лопес и Аффлек порезвились на яхте Ахметова за 130 миллионов

26 июля 2021, 19:02

Знаменитая голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которых уже охрестили Беннифер, отметили день рождения певицы на яхте украинского олигарха.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес продемонстрировали официальное воссоединение сексуальной фотосессией на яхте Ретана Ахметова, которую олигарх предоставляет для частных вечеринок.

Как сообщает издание Daily Mail, они зафрахтовали мегаяхту стоимостью 130 миллионов долларов через частную фирму, которая просто так не раскрывает цены.

Когда в субботу пара прибыла на частном самолете на Ривьеру, катер отвез их к ожидающей яхте.

Невероятная яхта, на которой остановились влюбленные, - это Valerie, которая в настоящее время продается за 130 миллионов долларов и продается брокерской компанией Dynamiq .Читайте такжеПочти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком

Как сообщает Daily Mail, в настоящее время судно принадлежит украинскому миллиардеру и гуру финансовых услуг Ринату Ахметову, который является 327-м самым богатым человеком в мире с собственным капиталом в 7,5 млрд долларов.

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Огромный корабль может разместить 14 гостей в семи каютах, обслуживаемых экипажем из 27 человек.

На яхте тренажерный зал с панорамным видом на океан выходит на открытую площадку с обеденной зоной и фонтаном, который светится ночью.

Спущенное на воду в 2011 году судно имеет шесть палуб, все обслуживаемые лифтом, а также бортовой бассейн длиной 20 футов и джакузи, которое является одним из пяти открытых пространств.

Лодка с тренажерным залом и впечатляющей обеденной зоной на открытом воздухе была спроектирована по примеру лондонского отеля Claridge.

Основная палуба и гостиная предназначены для размещения и сосредоточены вокруг пианино с уникальной конструкцией. В носовой части достаточно места для приземления вертолета. На верхних палубах - холл, кинотеатр и несколько кают.

Одна спальня имеет панорамный вид вместе с частной террасой и джакузи. Другие каюты подходят для гостей, включая детей, в то время как апартаменты владельца имеют частную лестницу.

Яхта провела большую часть своего времени, путешествуя по Средиземному морю в частном порядке, хотя в 2012 году судно провело сезон в Карибском бассейне.

Цены на аренду яхты недоступны для широкой публики, и информация предоставляется только через конфиденциальные запросы.

Родригес и Лопес официально прекратили свои четырехлетние отношения в марте, прежде чем она возобновила свой роман с Аффлеком, с которым она ранее встречалась еще в начале 2000-х годов.

Теперь Аффлек и Лопес, похоже, полностью возродили свой роман после того, как они опубликовали официальные фото с вечеринки.

Фото интерьера яхты и вечеринки в день рождения Дженнифер Лопес можно посмотреть по ссылке на Daily Mail.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек новости шоу бизнеса
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