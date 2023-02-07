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Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"

7 февраля 2023, 19:57
Оскароносный Бен Аффлек явно скучал на церемонии "Грэмми", за что его звездная супруга Дженнифер Лопес сделала ему замечание.
Лопес, Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарная американская поп-певица Дженнифер Лопес жестко одернула своего супруга, оскароносного актера/режиссера Бена Аффлека, когда тут на церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми" сидел с очень кислой миной. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

А теперь эксперт по чтению по губам даже узнал, что именно она ему говорила.

Церемония награждения "Грэмми" прошла прошлой ночью в Лос-Анджелесе и собрала множество звезд.

Звездные супруги сидели на VIP-местах возле сцены. Лопес, по обыкновению, блистала в шикарном платье и расточала улыбкию. А Аффлек, по своему обыкновению, скучал и сидел с недовольным лицом – видимо, в ожидании банкета после церемонии со спиртными напитками.

Лопес долго такое терпеть не стала и быстро одернула супруга. Ее реплика попала на видео. Эксперт по чтению по губам точно определил, что именно сказала певица своему мужу,

"Стой, будь более приветливым! Постарайся выглядеть мотивированным!", — сказала Лопес.

Аффлек, как покорный муж, подчинился, выпрямил спину и постарался выглядеть более-менее приветливо.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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