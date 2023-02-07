Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"

Оскароносный Бен Аффлек явно скучал на церемонии "Грэмми", за что его звездная супруга Дженнифер Лопес сделала ему замечание.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарная американская поп-певица Дженнифер Лопес жестко одернула своего супруга, оскароносного актера/режиссера Бена Аффлека, когда тут на церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми" сидел с очень кислой миной. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

А теперь эксперт по чтению по губам даже узнал, что именно она ему говорила.

Церемония награждения "Грэмми" прошла прошлой ночью в Лос-Анджелесе и собрала множество звезд.

Звездные супруги сидели на VIP-местах возле сцены. Лопес, по обыкновению, блистала в шикарном платье и расточала улыбкию. А Аффлек, по своему обыкновению, скучал и сидел с недовольным лицом – видимо, в ожидании банкета после церемонии со спиртными напитками.

Лопес долго такое терпеть не стала и быстро одернула супруга. Ее реплика попала на видео. Эксперт по чтению по губам точно определил, что именно сказала певица своему мужу,

"Стой, будь более приветливым! Постарайся выглядеть мотивированным!", — сказала Лопес.

Аффлек, как покорный муж, подчинился, выпрямил спину и постарался выглядеть более-менее приветливо.

Ben: Babe, how long do we have to stay?

Jen: I told you sweetie, we’ll leave once Queen B sings.

Ben: Say what now?@BenAffleck@JLopic.twitter.com/VzFtB8PT8p — I can see Ireland from here. Gerry (@gtp_58) February 6, 2023

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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