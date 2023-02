Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"

Легендарная американская поп-певица Дженнифер Лопес жестко одернула своего супруга, оскароносного актера/режиссера Бена Аффлека, когда тут на церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми" сидел с очень кислой миной. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

А теперь эксперт по чтению по губам даже узнал, что именно она ему говорила.

Церемония награждения "Грэмми" прошла прошлой ночью в Лос-Анджелесе и собрала множество звезд.

Звездные супруги сидели на VIP-местах возле сцены. Лопес, по обыкновению, блистала в шикарном платье и расточала улыбкию. А Аффлек, по своему обыкновению, скучал и сидел с недовольным лицом – видимо, в ожидании банкета после церемонии со спиртными напитками.

Лопес долго такое терпеть не стала и быстро одернула супруга. Ее реплика попала на видео. Эксперт по чтению по губам точно определил, что именно сказала певица своему мужу,

"Стой, будь более приветливым! Постарайся выглядеть мотивированным!", — сказала Лопес.

Аффлек, как покорный муж, подчинился, выпрямил спину и постарался выглядеть более-менее приветливо.

Ben: Babe, how long do we have to stay?

Jen: I told you sweetie, we’ll leave once Queen B sings.

Ben: Say what now?@BenAffleck@JLopic.twitter.com/VzFtB8PT8p