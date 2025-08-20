Не только огромный "брюлик": Роналду приготовил для невесты приданное на четверть млн долларов

Криштиану Роналду сделал все, как любит Джорджина - люкс, бренды, роскошь.

Криштиану Роналду женится - что футболист подарил Джорджине Родригес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес

Кроме обручального кольца за несколько миллионов футболист подготовил для невесты драгоценные подарки

11 августа состоялась помолвка года: португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет вместе. На обручальное кольцо (общим весом в 37 карат) спортсмен потратил от 4 до 5 миллионов долларов, считают эксперты из Vogue.

Однако впечатляющий камушек - далеко не все, что Роналду преподнес Джорджине вместе со своей рукой и сердцем. Издание The Sun с отсылкой на источник, приближенный к паре, сообщает, что Криштиану осыпал невесту подаркам на сумму, превышающую четверть миллиона долларов.

"Он готовился к помолвке уже давно и хотел, чтобы она стала чем-то особенным для его любимой", - сообщил инсайдер. Также он отметил, что и Роналду, и Родригес обожают люксовые бренды одежды, украшений и автомобилей. Поэтому в подарочный набор невесты футболиста вошли: белый электрокар Porsche Taycan (≈105.600 тыс. долларов), наручные часы Audemars Piguet (≈71.500 тыс. долларов), наручные часы Patek Philippe (≈56.700 тыс. долларов). Он также потратил около 9.5 тыс. долларов дна сумочки Christian Dior и Louis Vuitton, и еще 25 тыс. на модные наряды для возлюбленной.

Часы Audemars Piguet - подарок футболиста невесте / audemarspiguet.com

Часы Patek Philippe - подарок футболиста невесте / patek.com

Ранее Главред сообщил, что португальский футболист Криштиану Роналду женится на возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Пара вместе уже девять лет, девушка воспитывает пятерых детей спортсмена.

