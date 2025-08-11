После девяти лет и пяти детей: Криштиану Роналду женится на возлюбленной

Кратко:
- Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года
- Спортсмен наконец решил сделать избранницу своей официальной женой
Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес наконец-то решили завязать узелок. 11 августа возлюбленная звездного спортсмена и мама пятерых его детей (в том числе и от предыдущих отношений Роналду) стала официально его невестой.
"Да, я согласна. В этой и во всех других моих жизнях", - написала Родригес в своем блоге в Instagram, и опубликовала фото обручального кольца с огромным бриллиантом, которое ей преподнес футболист.
Стоит отметить, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес стали парой в 2016 году. Первая их помолвка состоялась в 2018-ом, однако около восьми лет влюбленные ждали подходящего момента.
"Я всегда говорю ей: "(Будет свадьба) когда произойдет тот самый щелчок". Как и все в нашей жизни, и она знает, о чем я говорю. Это может произойти через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", - заявлял Криштиану Роналду еще в марте 2025 года.
О персоне: Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
