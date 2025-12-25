Укр
"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

Анна Подгорная
25 декабря 2025, 09:02
Дион не стала красть Рождество, но в очередной раз украла сердца своих поклонников.
Селин Дион
Селин Дион новости - певица в костюме Гринча поздравила с Рождеством / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

Кратко:

  • Селин Дион надела костюм Гринча на Рождество
  • В таком виде звезда поздравила поклонников с праздником

Канадская певица Селин Дион выбрала необычный способ поздравить поклонников с Рождеством. Вместо традиционных фото на фоне елки или исполнения праздничных песен она надела костюм Гринча - зеленого существа, придуманного писателем Доктором Сьюзом, которое ненавидит Рождество.

"Тихая ночь? Не в мою смену! В четыре часа тренирую голос. В 4:30 бужу детей. В 5 решаю проблему голода в мире. Никому не говорите! В 5:30 занимаюсь джазерсайзом (танцевальная фитнес-программа - прим. редактора). В 6:30 ужинаю с собой, я не могу снова отменить встречу! В 7 борюсь со своими творческими идеями. Я занята! Конечно, если я перенесу свои творческие идеи на 9 часов, у меня еще будет время полежать в постели и бесконечно листать видео в TikTok. Или я могу просто пожелать всем счастливого Рождества и Нового года", - рассуждает Селин в характерном зеленом костюме и в одежде Санта Клауса.

видео дня

Поклонники Дион пришли в абсолютный восторг от такого необычного поздравления в исполнении звезды. В комментариях они хвалят ее за креатив, чувство юмора и также желают счастливых зимних праздников.

Селин Дион
Селин Дион новости - певица в костюме Гринча поздравила с Рождеством / фото: instagram.com/celinedion
Селин Дион
Селин Дион новости - певица в костюме Гринча поздравила с Рождеством / фото: instagram.com/celinedion
Селин Дион
Селин Дион новости - певица в костюме Гринча поздравила с Рождеством / фото: instagram.com/celinedion

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

О персоне: Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

