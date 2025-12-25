"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

Дион не стала красть Рождество, но в очередной раз украла сердца своих поклонников.

Селин Дион новости - певица в костюме Гринча поздравила с Рождеством / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

Кратко:

Канадская певица Селин Дион выбрала необычный способ поздравить поклонников с Рождеством. Вместо традиционных фото на фоне елки или исполнения праздничных песен она надела костюм Гринча - зеленого существа, придуманного писателем Доктором Сьюзом, которое ненавидит Рождество.

"Тихая ночь? Не в мою смену! В четыре часа тренирую голос. В 4:30 бужу детей. В 5 решаю проблему голода в мире. Никому не говорите! В 5:30 занимаюсь джазерсайзом (танцевальная фитнес-программа - прим. редактора). В 6:30 ужинаю с собой, я не могу снова отменить встречу! В 7 борюсь со своими творческими идеями. Я занята! Конечно, если я перенесу свои творческие идеи на 9 часов, у меня еще будет время полежать в постели и бесконечно листать видео в TikTok. Или я могу просто пожелать всем счастливого Рождества и Нового года", - рассуждает Селин в характерном зеленом костюме и в одежде Санта Клауса.

Поклонники Дион пришли в абсолютный восторг от такого необычного поздравления в исполнении звезды. В комментариях они хвалят ее за креатив, чувство юмора и также желают счастливых зимних праздников.

О персоне: Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

