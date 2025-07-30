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58-летняя Памела Андерсон начала встречаться с 73-летней суперзвездой

Виталий Кирсанов
30 июля 2025, 20:26
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Отношения двух артистов проходят романтический период развития.
58-летняя Андерсон и 73-летний Нисон целовались на светском мероприятии
58-летняя Андерсон и 73-летний Нисон целовались на светском мероприятии / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Андерсон и Нисон наслаждаются обществом друг друга
  • На премьере комедии "Голый пистолет" они обнимались и целовались

После съемок фильма "Голый пистолет" между американской актрисой Памелой Андерсон и ирландским актером Лиамом Нисоном завязался роман. Об этом пишет People.

Как отметил инсайдер, сейчас отношения двух артистов проходят романтический период развития.

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"Их роман искренний, и очевидно, что они влюблены друг в друга", - добавил собеседник таблоида.

По словам приближенного к актерам человека, Андерсон и Нисон наслаждаются обществом друг друга.

На премьере комедии "Голый пистолет" в Нью-Йорке 28 июля они обнимались и целовались. К мероприятию на красной дорожке присоединились их взрослые дети от предыдущих браков.

Лента "Голый пистолет", на съемках которой начался роман Андерсон и Нисона, выйдет в мировой прокат 1 августа.

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Кто такой Лиам Нисон?

Лиам Нисон - британский актер. Обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (1996), номинант на премии "Оскар" (1994) за роль в фильме "Список Шиндлера", "Золотой глобус" (1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994). Офицер ордена Британской империи, сообщает Википедия.

О персоне: Памела Андерсон

Памела Андерсон - американская актриса и модель канадскго происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружащей среды.

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