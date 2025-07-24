Крестная Насти Каменских сделала неожиданное признание о певице

Легендарная Алла Кудлай поделилась своим взглядом на NK.

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Алла Кудлай новости - крестная Насти Каменских высказалась о певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_kudlay_fan, instagram.com/kamenskux

Кратко:

Алла Кудлай крестила Настю Каменских

Народная артистка дала редкий комментарий о крестнице

Украинская певица и Народная артистка Украины Алла Кудлай является крестной матерью Насти Каменских. Год назад она, обсуждая исполнителей, которые все еще имеют в репертуаре песни на русском языке (как, например, NK), Алла Петровна о крестнице говорить наотрез отказалась.

Однако недавно, в интервью для Сніданку з 1+1 в день своего 71-летия, Кудлай все же отметила, что высоко ценит творчество Каменских. По ее мнению песни NK хороши не только с вокальной точки зрения, но и являются весьма душевными.

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"Кто нравится? Настя Каменская, конечно. Она очень хорошо поет, у нее красивый голос, тембр красивый, и песни у нее... Она пропускает через душу, чувствуется, что она пропускает через душу песни", - говорит Алла Кудлай.

Алла Кудлай новости - крестная Насти Каменских высказалась о певице / Скриншот YouTube

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О персоне: Алла Кудлай Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978—1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.

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