Поставила жесткое условие: жених Леси Никитюк рассказал, когда они раскроют имя сына

Вкратце:
- У Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука родился сын
- Жених звезды рассказал, когда они озвучат имя малыша
15 июня украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Она обручена с военным Дмитрием Бабчуком, который и стал отцом первенца.
Звезда тщательно скрывает все, что связанно с ее сыном - даже о свое беременности она сообщила, когда малышу уже был один день. Только близкие Бабчука и Никитюк знают, как выглядит ребенок. Его имя также держат в секрете.
Недавно на вопрос о сыне Дмитрий Бабчук в своем блоге в Instagram ответил, что его избранница поставила перед ним серьезное условие. "Женщина сказала, озвучим (имя - прим. редактора) только когда продам бемеве", - пишет жених Никитюк.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - звезды "Папика" и "Домика на счастье" Дарьи Петрожицкой.
Также украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери от танцора Андрея Дикого Аделины. У девочки есть правило, которое очень смешит маму.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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