Поставила жесткое условие: жених Леси Никитюк рассказал, когда они раскроют имя сына

Уже второй месяц Никитюк скрывает малыша.

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Леся Никитюк стала мамой - Дмитрий Бабчук рассказал об имени сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

У Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука родился сын

Жених звезды рассказал, когда они озвучат имя малыша

15 июня украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Она обручена с военным Дмитрием Бабчуком, который и стал отцом первенца.

Звезда тщательно скрывает все, что связанно с ее сыном - даже о свое беременности она сообщила, когда малышу уже был один день. Только близкие Бабчука и Никитюк знают, как выглядит ребенок. Его имя также держат в секрете.

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Недавно на вопрос о сыне Дмитрий Бабчук в своем блоге в Instagram ответил, что его избранница поставила перед ним серьезное условие. "Женщина сказала, озвучим (имя - прим. редактора) только когда продам бемеве", - пишет жених Никитюк.

Леся Никитюк стала мамой - Дмитрий Бабчук рассказал об имени сына / instagram.com/special_my_profession

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Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - звезды "Папика" и "Домика на счастье" Дарьи Петрожицкой.

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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