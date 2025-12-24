Укр
София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

Алена Кюпели
24 декабря 2025, 22:37
София Ротару поделилась постом, в котором поздравила украинцев с Рождеством.
София Ротару
София Ротару поздравила украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, nunziogarofaloph

Легендарная певица София Ротару, которая много выступала в Украине и в России, а также много гастролировала по Советскому Союзу, обратилась к украинцам в особенный для них день - Рождество.

Певица сделала пост на своей странице в Instagram. Ротару опубликовала два коротких слова, которые она выбрала написать на украинском языке.

София Ротару поздравила с рождеством
София Ротару поздравила с рождеством / Фото Instagram/sofiarotaru

Отметим, что София Ротару часто публикует солидарность с украинским народом и его трагедиями, которые происходят каждый день, благодаря террористической России.

Позиция Софии Ротару относительно нападения России на Украину

Сама София Ротару с 2022 года почти не выходит на связь и не делится новостями из своей личной жизни. Кроме того, она молчит о нападении России на Украину, однако выражает молчаливую солидарность с украинским народом. Время от времени она только публикует сторис в Instagram, где поздравляет украинцев или семью с важными праздниками и освещает убийства и террор оккупантов.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

