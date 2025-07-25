"Никогда не терял к ней своих чувств": что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон

Кратко:
- Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись пять лет назад из-за неверности актера
- Недавно у Джен появился новый роман, что заинтересовало Брэда
Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт были мужем и женой с 2000 по 2005 год. Пара распалась, когда в прессе стали появляться слухи про служебный роман артиста с Анджелиной Джоли.
Вопреки тому, что история брака Питта и Энистон завершилась еще 20 лет назад, актерам удалось сохранить нормальные отношения, и они до сих пор поддерживают друг друга. Так, когда стало известно, что у Дженнифер появился новый бойфренд, гипнотерапевт Джим Кертис, Брэд не смог остаться безразличным к этой новости.
Инсайдер из близкого окружения Брэда Питта рассказал Daily Mail, что актер искренне рад, что в жизни его бывшей возлюбленной появился кто-то особенный. "Брэд был очень рад, что Джен нашла любовь с этим парнем, который, похоже, так хорошо ее понимает. Их брак (Питта и Энистон - прим. редактора) закончился – с громким скандалом и тихим рыданием – двадцать лет назад, но он никогда не терял к ней своих чувств. Когда находишь подходящего партнера, все в мире становится на свои места, и он надеется, что то же самое произойдет и с Джен", - сообщает информатор.
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О персоне: Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.
О персоне: Брэд Питт
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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