"Никогда не терял к ней своих чувств": что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон

Вопреки обстоятельствам разрыва Энистон и Питт остаются не чужими друг для друга людьми.

https://stars.glavred.info/nikogda-ne-teryal-k-ney-svoih-chuvstv-chto-bred-pitt-dumaet-o-novom-romane-dzhennifer-eniston-10684289.html Ссылка скопирована

Брэд Питт и Дженнифер Энистон - что актер думает о новом романе экс-жены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись пять лет назад из-за неверности актера

Недавно у Джен появился новый роман, что заинтересовало Брэда

Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт были мужем и женой с 2000 по 2005 год. Пара распалась, когда в прессе стали появляться слухи про служебный роман артиста с Анджелиной Джоли.

Вопреки тому, что история брака Питта и Энистон завершилась еще 20 лет назад, актерам удалось сохранить нормальные отношения, и они до сих пор поддерживают друг друга. Так, когда стало известно, что у Дженнифер появился новый бойфренд, гипнотерапевт Джим Кертис, Брэд не смог остаться безразличным к этой новости.

видео дня

Инсайдер из близкого окружения Брэда Питта рассказал Daily Mail, что актер искренне рад, что в жизни его бывшей возлюбленной появился кто-то особенный. "Брэд был очень рад, что Джен нашла любовь с этим парнем, который, похоже, так хорошо ее понимает. Их брак (Питта и Энистон - прим. редактора) закончился – с громким скандалом и тихим рыданием – двадцать лет назад, но он никогда не терял к ней своих чувств. Когда находишь подходящего партнера, все в мире становится на свои места, и он надеется, что то же самое произойдет и с Джен", - сообщает информатор.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон - что актер думает о новом романе экс-жены / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о причинах, по которым американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон уже более двух лет придерживается политики "без макияжа".

Также 60-летняя британская актриса, модель и бизнесвумен Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото, которым она пользуется регулярно.

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

О персоне: Брэд Питт Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред