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"Все были в ужасе": Памела Андерсон огорошила признанием о своей политике "без макияжа"

Анна Подгорная
18 июля 2025, 00:20
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Андерсон отметила, что ей нравится смущать публику.
Памела Андерсон
Памела Андерсон сейчас - почему звезда не носит макияж / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В 2023 году Памела Андерсон отказалась от макияжа практически полностью
  • Звезда объяснила, как пришла к такому решению

Американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон на протяжении многих лет была секс-символом Голливуда. Она выбирала подчеркнуто пикантные образы и роли, чтобы поддерживать свою репутацию.

Со временем Андерсон устала от этой ролевой модели, и теперь является адептом натурального старения. Она практически не использует декоративную косметику, и спокойной выходит на красные дорожки без макияжа.

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Все началось в 2023 году, когда звезда явилась без мэйкапе на Неделю моды в Париже. Она ловила на себе недоуменные взгляды, которые лишь укрепили ее решительность не бояться быть собой на публике.

"Сумасшедшее решение: быть тем, кем ты хочешь быть. Красота субъективна, и мы не обязаны выглядеть, как обложки журналов. Мы не должны соответствовать "стандартам" индустрии. Из-за них все были в ужасе, когда я решила отказаться от своей команды визажистов на некоторых мероприятиях. Я бы с большим удовольствием пошла рассматривать достопримечательности, в музеи, когда я в Париже. Я испытывала себя. Я думала: "Почему я сижу в кресле визажиста три часа, если никто на меня даже не смотрит? Но даже если бы смотрели, зачем я это делаю?" Потому что это выглядит просто как привычка", - рассказала Андерсон в подкасте How To Fail.

Памела Андерсон
Памела Андерсон сейчас - почему звезда не носит макияж / Скриншот YouTube

При этом Памела отмечает, что не является противником макияжа, как такового. Ей просто нравится иметь выбор. И все чаще она выбирает себя натуральную, ведь ей больше не нужно никому ничего доказывать.

"И это не то, что я против макияжа совсем. Я люблю приодеться, навести лоск, просто я почувствовала, что пришло время. Мне нечего терять и я не пытаюсь создать какой-то образ. Не пытаюсь быть знаменитой. Мне нужно использовать свое положение для экспериментов и открытых обсуждений", - рассуждает артистка.

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О персоне: Памела Андерсон

Памела Андерсон - американская актриса и модель канадскго происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружащей среды.

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