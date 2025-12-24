Укр
Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

Анна Подгорная
24 декабря 2025, 23:46
Сури Круз впервые за несколько месяцев появилась на публике.
Том Круз, Кэти Холмс, Сури Круз
Том Круз дети - как выглядит Сури Круз сейчас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Сури Круз сейчас 19 лет
  • Девушка ведет непубличный образ жизни

В 2006 году американская актриса Кэти Холмс родила Тому Крузу его единственную биологическую дочь. Сейчас Сури 19, и она давно уже не поддерживает связь с отцом.

Девушка сторонится публичности, и видит себя в будущем фэшн-экспертом. Моду она изучает в Университете Карнеги-Меллона, Питсбург, Пенсильвания. На рождественские каникулы Сури приехала к маме в Нью-Йорк.

Там-то папарацци и застукали ее вместе с Кэти Холмс. Как сообщает Daily Mail, маму и дочь засняли во время совместного праздничного шопинга. Сложно не заметить, что Сури Круз с годами приобретает все больше внешних черт своего звездного отца.

О персоне: Том Круз

Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

