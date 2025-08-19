Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

За год Владимир Жогло достиг удивительных результатов.

Владимир Жогло похудел - как комик привел себя в форму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

Как похудел Владимир Жогло

Как теперь звезда поддерживает форму

Украинский комик Владимир Жогло уже год борется со своим лишним весом - он уже потерял 65 килограмм, и не планирует останавливаться на достигнутом. Об этом артист рассказал на YouTube-канале lviv24.

Жогло отметил, что уже перешел от трехзначных цифр к двузначным. "У меня есть избыточный вес, даже сейчас. Но по сравнению с тем, что было, я уже вышел из стадии 100+. По состоянию на сегодня я вешу 99 килограмм. На пике весил 164. Я носил на себе еще одного полноценного взрослого человека", - говорит юморист.

В декабре 2024 года Владимир перенес операцию по уменьшению желудка. Прогресс в похудении ускорился. Теперь артист поддерживает его особым питанием. "В питании придерживаюсь рекомендаций врачей. Конкретных запретов у меня нет. Но физиологически и исключительно для себя я выбрал такой вид питания - меньше жирного, меньше жареного, больше печеного, белок, я не ем бобовых, не ем мучное, практически не ем сладкого, газировку не пью. Есть можно все, но обращать внимание на количество и время", - рассказал Владимир Жогло.

Владимир Жогло до похудения и после / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhohlovolodymyr, Скриншот YouTube

О персоне: Владимир Жогло Владимир Жогло - украинский комик, сценарист, артист разговорного жанра. Известен своим участием в телепроекте "Вар'яти-шоу". Занимается стендапом и импровизацией.

