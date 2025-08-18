Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

Лиза Глинская не может подобрать слов, чтобы описать свои чувства.

Лиза Глинская дети - кондитер получила обидный комментарий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лизу Глинскую в супермаркете спросили, являются ли ее дочери ее внучками

Звезда в недоумении, как реагировать на подобные выпады

Украинская кондитер и победительница "МастерШеф-2" Лиза Глинская впервые стала мамой в 41 год. В октябре появились на свет близняшки Полина и Соломия.

Глинская наслаждается материнством, но порой сталкивается с вопиющей нетактичностью окружающих. Об одном из таких случаев она рассказала в своем блоге в Instagram.

Во время прогулки с малышками Лиза зашла в супермаркет, где на кассе ее назвали бабушкой ее дочерей. "Не знаю, что это. Это комплимент, возможно. Кассир говорит: "Это ваши внуки?" Девушки, что вы думаете? Как реагировать? Как-то, честно говоря, такое себе... Не нашла я слов до сих пор... Это меня даже не обидело, а "ободрило". Знакомьтесь, мои внучки", - написала кондитер.

В комментариях поклонники Лизы Глинской отмечают, что она прекрасно выглядит, и расцвела с появлением детей, а чужую грубость советуют просто игнорировать.

Лиза Глинская дети - кондитер получила обидный комментарий / instagram.com/lizaglinskaya

О персоне: Лиза Глинская Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

