Ольга Харлан показала снежную сказку с женихом-итальянцем

Саблистка поделилась редким сэлфи с возлюбленным.

Ольга Харлан жених - саблистка показала романтичный кадр с Луиджи Самеле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gigisamele87

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан проводит зимние каникулы в Италии вместе со своим женихом - итальянским саблистом Луиджи Самеле. В Болонье парочке удалось найти настоящий кусочек Украины - там выпал снег.

Харлан и Самеле выбрались на прогулку на свежий воздух. Фотографиями Ольга поделилась в своем блоге в Instagram.

Кроме погодных условий, спортсменка опубликовала сэлфи на фоне заснеженной улице. В кадре влюбленные, припорошенные снегом, счастливо улыбаются в камеру.

Ольга Харлан жених - саблистка показала романтичный кадр с Луиджи Самеле / фото: instagram.com/olgakharlan

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

