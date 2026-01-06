Укр
Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

Кристина Трохимчук
6 января 2026, 11:25
Известный юморист-военный изменил имидж и не скрывает седину.
Игорь Ласточкин
Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

Вы узнаете:

  • Как выглядит Игорь Ласточкин
  • Где служит юморист

Известный украинский юморист Игорь Ласточкин, который присоединился к ВСУ и защищает Украину на фронте, сделал редкое появление в Instagram. На кадрах видно, как сильно он изменился за время службы.

Главной переменой во внешности артиста стала достаточно длинная борода. Ласточкин начал отращивать ее после поступления на службу. После последнего появления в эфире "Лиги смеха" у юмориста значительно прибавилось седины в волосах.

Также Игорь обновил свою прическу. Военный коротко подстриг поседевшие виски и оставил только волосы на макушке.

Игорь Ласточкин
Где служит Игорь Ласточкин / фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин в ВСУ

Известный юморист Игорь Ласточкин мобилизовался в феврале 2025 года. Он выложил фотографию с оружием и военным билетом, поддержав Владимира Зеленского после заявлений Дональда Трампа о низком рейтинге доверия к главе украинского государства.

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - где сейчас / фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

"Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%", — написал юморист.

Сейчас Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный яр" и выполняет боевые задачи на Донбассе.

Ранее Главред сообщал, что продюсерка Елена Мозговая отреагировала на исполнение песни "Край, мій рідний край" авторства своего легендарного отца Николая Мозгового в оккупированном Крыму.

Также актер Анатолий Васильев, который молчит про войну в Украине, полностью разорвал связи с частью своей семьи. Звезда сериала "Сваты" заблокировал родственников.

О персоне: Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110.

После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.

Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.

Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены.

Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

