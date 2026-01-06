Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

Вы узнаете:
- Как выглядит Игорь Ласточкин
- Где служит юморист
Известный украинский юморист Игорь Ласточкин, который присоединился к ВСУ и защищает Украину на фронте, сделал редкое появление в Instagram. На кадрах видно, как сильно он изменился за время службы.
Главной переменой во внешности артиста стала достаточно длинная борода. Ласточкин начал отращивать ее после поступления на службу. После последнего появления в эфире "Лиги смеха" у юмориста значительно прибавилось седины в волосах.
Также Игорь обновил свою прическу. Военный коротко подстриг поседевшие виски и оставил только волосы на макушке.
Игорь Ласточкин в ВСУ
Известный юморист Игорь Ласточкин мобилизовался в феврале 2025 года. Он выложил фотографию с оружием и военным билетом, поддержав Владимира Зеленского после заявлений Дональда Трампа о низком рейтинге доверия к главе украинского государства.
"Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%", — написал юморист.
Сейчас Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный яр" и выполняет боевые задачи на Донбассе.
О персоне: Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110.
После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.
Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.
Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены.
Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.
