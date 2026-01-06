"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Елена Мозговая отреагировала на видео из оккупированного Крыма.

Елена Мозговая - песни Николая Мозгового / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

На улицах Крыма исполнили песню "Край, мій рідний край"

Как отреагировала Елена Мозговая

Украинская продюсерка Елена Мозговая отреагировала на исполнение песни "Край, мій рідний край" авторства своего легендарного отца Николая Мозгового в оккупированном Крыму. Видео с улиц Ялты она опубликовала в Instagram.

На записи можно услышать мелодию песни "Край, мій рідний край" в исполнении оркестра на городской площади. Вокруг собралось много ялтинцев, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Елена Мозговая не осталась равнодушной, услышав знакомую песню. Она прокомментировала видео, отметив, что невозможно стереть украинскую душу Крыма.

Елена Мозговая с мужем / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Ялта хочет домой. Подает сигналы, как может. Крым — это Украина", — написала продюсерка.

В комментариях Елена отметила, что видео было снято недавно, и ответила на комментарий подписчицы о том, что никто в Крыму не скучает по Украине.

"Я бы не была такой категоричной насчет "никто", — заявила Мозговая.

Подписчики продюсерки пожелали музыкантам остаться целыми и невредимыми после этого выступления. Нашлось и место для юмора — поклонники предположили, что это могла быть новая украинская спецоперация.

"Надеюсь, после такого чудесного исполнения музыканты останутся целыми и невредимыми"

"Буданов снова был в Крыму?"

"Почему-то у меня на глазах слезы, а в душе боль. И спасибо за видео"

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

