"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

Вкратце:
- Екатерина Павленко призналась, что не одинока
- Также артистка отметила, почему раньше молчала о романе
Украинская певица Екатерина Павленко (Monokate, Go_A) впервые призналась, почему раньше не рассказывала о своей личной жизни, и порадовала поклонников новостью о том, что "сейчас у нее все стабильно хорошо".
"Я как-то никогда не говорила о личной жизни. Честно говоря, личная жизнь - она же на то и личная, чтобы держать ее при себе", - отметила артистка в беседе с "Тур зірками".
При этом звезда добавила, что у нее есть партнер. Они вместе менее полугода. "Конечно, рядом есть любимый человек. Не знаю, с какого момента считать, сколько мы вместе", - заинтриговала Павленко.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холстяка-13" Инна Белень впервые станет мамой. Недавно она раскрыла неожиданное обстоятельство своей беременности.
Также маленький сын Виталия Козловского удивил реакцией на обстрел Киева в ночь на 5 января. Взрыв шахеда разбудил Оскара, и от его слов после этого у жены певца сжалось сердце.
Читайте также:
- 45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе
- "Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях
- Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом
О персоне: Екатерина Павленко
Екатерина Павленко - украинская певица, музыкант, композитор, автор песен, фольклористка, солистка группы Go_A. Представительница Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение с песней "Шум", где заняла в финале 5-е место, а по итогам зрительского голосования - 2-е место. Екатерина Павленко пишет и публикует стихи и песни под псевдонимом "Monokate", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред