"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

Monokate дала едва ли не первый комментарий о партнере.

https://stars.glavred.info/my-vmeste-pavlenko-iz-go-a-zaintrigovala-priznaniem-o-lichnoy-zhizni-10729736.html Ссылка скопирована

Екатерина Павленко из Go_A рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Вкратце:

Екатерина Павленко призналась, что не одинока

Также артистка отметила, почему раньше молчала о романе

Украинская певица Екатерина Павленко (Monokate, Go_A) впервые призналась, почему раньше не рассказывала о своей личной жизни, и порадовала поклонников новостью о том, что "сейчас у нее все стабильно хорошо".

"Я как-то никогда не говорила о личной жизни. Честно говоря, личная жизнь - она же на то и личная, чтобы держать ее при себе", - отметила артистка в беседе с "Тур зірками".

видео дня

При этом звезда добавила, что у нее есть партнер. Они вместе менее полугода. "Конечно, рядом есть любимый человек. Не знаю, с какого момента считать, сколько мы вместе", - заинтриговала Павленко.

Екатерина Павленко из Go_A рассказала о личной жизни / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холстяка-13" Инна Белень впервые станет мамой. Недавно она раскрыла неожиданное обстоятельство своей беременности.

Также маленький сын Виталия Козловского удивил реакцией на обстрел Киева в ночь на 5 января. Взрыв шахеда разбудил Оскара, и от его слов после этого у жены певца сжалось сердце.

Читайте также:

О персоне: Екатерина Павленко Екатерина Павленко - украинская певица, музыкант, композитор, автор песен, фольклористка, солистка группы Go_A. Представительница Украины на 65-м песенном конкурсе Евровидение с песней "Шум", где заняла в финале 5-е место, а по итогам зрительского голосования - 2-е место. Екатерина Павленко пишет и публикует стихи и песни под псевдонимом "Monokate", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред