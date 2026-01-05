"Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным

Вы узнаете:
- Инна Белень ждет ребенка
- Почему ей запрещали беременеть
Победительница романтического реалити "Холостяк 13" блогерка Инна Белень недавно сообщила о том, что ждет ребенка. Как рассказала девушка в своем Instagram, врачи запрещали ей думать о беременности целый год.
Белень призналась, что мечтала сделать операцию по подтяжке груди. На такой шаг ее подтолкнул в том числе хейт, который она получала во время шоу "Холостяк".
"Начнем с того, что мне нельзя было год беременеть. На проекте "Холостяк" я поняла как никогда — нужно делать то, что для тебя важно, и никого не слушать. Поэтому операцию я назначила еще в феврале или марте. Тут благодарность хейтерам, которые не забывали писать, что у меня уши спаниеля или грудь бабки, вы ускорили мое решение в три раза точно", — поделилась Инна.
После того как блогерка начала отношения со своим женихом Иваном, она стала колебаться, потому что хотела как можно быстрее забеременеть. Неожиданно мужчина поддержал свою избранницу и заявил, что она может осуществить свою мечту.
"Потом все так у нас с Ваней сложилось, что в мае я начала давать заднюю и говорить: "А может, потом сделаю, потому что я не хочу ждать еще год и только тогда планировать беременность". Ваня знал, что эту мечту я откладывала уже давно, и сказал, что в этом году мы можем насладиться вдвоем, а когда заживет грудь, начнем над этим работать", — рассказала Белень.
Ранее Главред сообщал, что украинская ведущая Леся Никитюк, которая полгода назад впервые стала мамой, впервые показала, насколько изменился ее сын Оскар. Знаменитость опубликовала снимок с одной из зимних прогулок с ним и показала, насколько вырос ее полугодовалый ребенок.
Также Тарас Цимбалюк дал большое интервью, в котором сделал сенсационные признания о своем участии в романтическом реалити. Слова звезды разозлили Дарью Романец. Владелица свадебного агентства возмутилась тем, что Тарас обратил внимание только на чувства Анастасии Половинкиной.
