"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

Вы узнаете:
- Юлия Бакуменко показала последствия удара по Оболони
- Как сын Козловского отреагировал на обстрел
Жена популярного украинского певца Виталия Козловского рассказала о неожиданной реакции сына Оскара во время атаки на Киев. Юлия Бакуменко поделилась словами ребенка в Instagram.
Во время обстрела столицы семья артиста мирно спала у себя дома. Жена Козловского проснулась от характерного звука шахеда, который набирал скорость для удара. Первым делом Юлия бросилась к ребенку.
"Ночью проснулась от звука, как шахед набирает скорость. Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило, — и тут бахнуло", — вспомнила Бакуменко.
Больше всего жену певца поразило то, как на обстрел отреагировал ее маленький сын. Оскар, которому еще не исполнилось и двух лет, уже понимает, в какой опасности они находились.
"Он открыл глаза и говорит: "Шахед. Где-то развалило дом". И заснул дальше. Реалии", — написала Юлия.
Также Бакуменко показала последствия обстрела Оболони и рассказала, что не могла забрать Оскара с места прилета, так как он хотел наблюдать, как разбирают завалы.
"Оскара не могла забрать, смотрел, как разбирают завал. Запах пожара слышно сильно", — отметила жена Козловского.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что победительница романтического реалити "Холостяк 13" блогерка Инна Белень недавно сообщила о том, что ждет ребенка. Как рассказала девушка, врачи запрещали ей думать о беременности целый год.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред