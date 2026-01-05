"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

Жена Виталия Козловского рассказала о том, как семья пережила атаку на Киев.

Как сын Виталия Козловского отреагировал на обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Жена популярного украинского певца Виталия Козловского рассказала о неожиданной реакции сына Оскара во время атаки на Киев. Юлия Бакуменко поделилась словами ребенка в Instagram.

Во время обстрела столицы семья артиста мирно спала у себя дома. Жена Козловского проснулась от характерного звука шахеда, который набирал скорость для удара. Первым делом Юлия бросилась к ребенку.

"Ночью проснулась от звука, как шахед набирает скорость. Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило, — и тут бахнуло", — вспомнила Бакуменко.

Виталий Козловский - сын Оскар / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Больше всего жену певца поразило то, как на обстрел отреагировал ее маленький сын. Оскар, которому еще не исполнилось и двух лет, уже понимает, в какой опасности они находились.

"Он открыл глаза и говорит: "Шахед. Где-то развалило дом". И заснул дальше. Реалии", — написала Юлия.

Последствия обстрела Оболони / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Также Бакуменко показала последствия обстрела Оболони и рассказала, что не могла забрать Оскара с места прилета, так как он хотел наблюдать, как разбирают завалы.

"Оскара не могла забрать, смотрел, как разбирают завал. Запах пожара слышно сильно", — отметила жена Козловского.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

