Больной раком 82-летний исполнитель "Copacabana" показал фото с больничной койки

Пугающим кадром Барри Манилоу поделился после операции.

https://stars.glavred.info/bolnoy-rakom-82-letniy-ispolnitel-copacabana-pokazal-foto-s-bolnichnoy-koyki-10729958.html Ссылка скопирована

Барри Манилоу рак - как себя чувствует певец после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barrymanilowofficial

Вкратце:

У Барри Манилоу обнаружили рак

После операции по удалению опухоли артист рассказал о своем самочувствии

Американский певец Барри Манилоу отменил предновогодние концерты - в канун Рождества он сообщил о предстоящей операции. После продолжительного бронхита на левом легком звезды обнаружили пятно, которое оказалось злокачественной опухолью.

Исполнитель "Copacabana" заверил поклонников, что врачи дают благоприятные прогнозы на его выздоровление. После операцию по удалению новообразования он вышел на связь в социальных сетях.

видео дня

Манилоу опубликовал фото из больничной палаты. Он выглядит уставшим и изможденным, на груди и шее виднеются следы перевязки. Однако певец старается улыбаться. "Сегодня уже лучше!" - написал он.

В комментариях поклонники таланта Барри Манилоу желают ему скорейшего выздоровления.

Барри Манилоу рак - как себя чувствует певец после операции / фото: instagram.com/barrymanilowofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Анджелина Джоли покидает Голливуд. Звезда решила поискать для себя и детей более спокойное место, и выбирает между странами, которые имеют символичное значение в ее жизни.

Также стало известно, что 69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка - писательницу Розалинд Росс. Бывшая пара официально подтвердила разрыв в прессе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред