Больной раком 82-летний исполнитель "Copacabana" показал фото с больничной койки

Анна Подгорная
6 января 2026, 18:01
Пугающим кадром Барри Манилоу поделился после операции.
Барри Манилоу
Барри Манилоу рак - как себя чувствует певец после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barrymanilowofficial

Вкратце:

  • У Барри Манилоу обнаружили рак
  • После операции по удалению опухоли артист рассказал о своем самочувствии

Американский певец Барри Манилоу отменил предновогодние концерты - в канун Рождества он сообщил о предстоящей операции. После продолжительного бронхита на левом легком звезды обнаружили пятно, которое оказалось злокачественной опухолью.

Исполнитель "Copacabana" заверил поклонников, что врачи дают благоприятные прогнозы на его выздоровление. После операцию по удалению новообразования он вышел на связь в социальных сетях.

Манилоу опубликовал фото из больничной палаты. Он выглядит уставшим и изможденным, на груди и шее виднеются следы перевязки. Однако певец старается улыбаться. "Сегодня уже лучше!" - написал он.

В комментариях поклонники таланта Барри Манилоу желают ему скорейшего выздоровления.

Барри Манилоу
Барри Манилоу рак - как себя чувствует певец после операции / фото: instagram.com/barrymanilowofficial

