"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Виталий Кирсанов
21 февраля 2026, 14:45
Авторы называют новую композицию певицы историей о внутреннем состоянии человека, оказавшегося на грани.
Елена Тополя вышла на связь с громким признанием
фото: instagram.com/alyoshasinger

  • Новая песня артистки записана в роковом жанре
Украинская певица Елена Тополя представила новую композицию под названием "Пекло". Это первая работа артистки после громкого скандала, связанного с шантажом и публикацией провокационного видео с её участием.

В своем Instagram исполнительница призналась, что трек имеет для нее особое значение.

"Рок, который я прожила. Вторая песня в рок-звучании. Честная, драйвовая, моя", - написала она.

В описании к релизу на YouTube подчёркивается, что "Пекло" - не о романтических отношениях. Авторы называют композицию историей о внутреннем состоянии человека, оказавшегося на грани.

"Это песня о состоянии, в котором стирается граница между желанием спасти другого и необходимостью спасти себя. О пути через темноту, который невозможно пройти, не потеряв старую версию себя. В тексте "Пекло" звучит усталость от самообмана, злоба на пустые слова, требование честности - перед собой и миром. Образ "пекла" здесь - не метафора отношений, а символ внутреннего пространства, куда человек сознательно заходит, чтобы поставить точку и начать новую страницу жизни", - говорится в подписи.

В команде артистки добавили, что это "песня-удар", "песня-признание" и одновременно "песня-освобождение".

Скандал со сливом приватного видео Елены Тополи

В ночь на 19 января медийщикам и блогерам разослали материалы, в которых содержалось видео интимного характера с участием Елены Тополи. На утро исполнительница сделала заявление. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Также певица отметила, что уже подала заявление в полицию, чтобы правоохранители наказали виновных.

Национальная полиция Украины уже задержала вероятного подозреваемого - 23-летнего киевлянина. В случае доказательства вины мужчины - ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Елена Тополя впервые рассказала о встрече с парнем, который вскоре стал ее шантажировать провокационным видео. 39-летняя певица утверждает, что ее шантажист подстроил небольшую аварию, чтобы познакомиться с ней..

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

