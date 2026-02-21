Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потери

Квитослава Гига рассказала о первых часах после смерти отца.

Артем Пивоваров и Степан Гига / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров, Степан Гига

Главной потерей украинского шоу-бизнеса в 2025 году стала смерть легендарного певца Степана Гиги. Потомки звезды раскрыли, какими были последние мгновения жизни отца и кто из украинских звезд первым связался с семьей маэстро в интервью "Наодинці".

По словам дочери Гиги, семья постоянно поддерживала артиста во время его пребывания в больнице. Родные находились рядом и не комментировали состояние Степана публично. Квитослава подтвердила, что смерть певца наступила из-за осложнений сахарного диабета и присоединившейся инфекции.

Степан Гига - песни / фото: instagram.com, Степан Гига

"Когда папа попал в больницу, мы всегда были с ним, эти все месяцы мы сидели возле него в палате, много общались. Я как-то закрылась. Не могла я комментировать, не могла и читать. Мне было это все больно", — раскрыла она.

Семья Гиги также поделилась, какой украинский артист сразу связался с ними после смерти певца. Как оказалось, одним из первых соболезнования выразил Артем Пивоваров.

"Мне через два часа после смерти папы позвонил Артем Пивоваров. Он был одним из первых. Но действительно, звонили очень многие. Честно лично (Квитослава — прим. ред.) не поднимала трубку, поэтому почти ни с кем не общалась. А когда уже собралась с силами, то решили всех поблагодарить, была сильная поддержка", — рассказали потомки Степана Гиги.

Дует Степана Гиги и Артема Пивоварова / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

Степан Гига и Артем Пивоваров — песня "Mamma Mia"

Песня "Mamma Mia", вышедшая 31 октября 2025 года, стала знаковой вехой в украинской музыке, объединив эстрадную легенду Степана Гигу и современного хитмейкера Артема Пивоварова. Композиция была записана в рамках сайд-проекта Пивоварова "The Вуса" и стала первым и единственным дуэтом за многолетнюю карьеру Гиги. Видеоклип снят в эстетике полицейских детективов 80-х: артисты примерили на себя роли детективов под прикрытием.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

