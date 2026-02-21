Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видео

Максим Галкин взялся за старое, но показал новое. Поклонники в восторге.

Макс Галкин порадовал свежим видео / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, наконец-то осуществил мечту своих поклонниц и поклонников и показал видео в одних только плавках.

Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.

На видео мускулистый Макс Галкин вылазит из бассейна и показывает всем свою накачанную спину и все, что ниже нее.

Максим Галкин порадовал новым видео / Фото Instagram/maxgalkinru

Стоит ли говорить, что поклонницы буквально взорвались комментариями. И как было уже заведено раньше, стали шутить в комментариях.

"Макс, ты явно решил сломать интернет", "Нуууу, очень доброе, прекрасный вид", "Ни стыда, ни совести, ни фото спереди, чтобы поставить на заставку", "Доброе утро, тахикардия", "Какое прекрасное трехчасовое видео я только что посмотрел!" - пишут поклонники привлекательного Галкина.

Отметим, что Максим не в первый раз развлекает своих поклонников красивыми фото. Артист в свои 50 лет выглядит просто фантастически, что не может не радовать. Кроме того, у него с подписчиками образовалась своеобразная игра "в комментарии". Под его фото и видео действительно много смешных комплиментов, на которые сам Макс с удовольствием реагирует.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, в террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.

Ранее также российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

