Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видео

Кратко:
- Что показал Максим Галкин
- Как отреагировали поклонницы
Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, наконец-то осуществил мечту своих поклонниц и поклонников и показал видео в одних только плавках.
Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.
На видео мускулистый Макс Галкин вылазит из бассейна и показывает всем свою накачанную спину и все, что ниже нее.
Стоит ли говорить, что поклонницы буквально взорвались комментариями. И как было уже заведено раньше, стали шутить в комментариях.
"Макс, ты явно решил сломать интернет", "Нуууу, очень доброе, прекрасный вид", "Ни стыда, ни совести, ни фото спереди, чтобы поставить на заставку", "Доброе утро, тахикардия", "Какое прекрасное трехчасовое видео я только что посмотрел!" - пишут поклонники привлекательного Галкина.
Отметим, что Максим не в первый раз развлекает своих поклонников красивыми фото. Артист в свои 50 лет выглядит просто фантастически, что не может не радовать. Кроме того, у него с подписчиками образовалась своеобразная игра "в комментарии". Под его фото и видео действительно много смешных комплиментов, на которые сам Макс с удовольствием реагирует.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, в террористической России стало известно о смерти 39-летнего солиста группы Shortparis Николая Комягина.
Ранее также российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, опозорился кринжовым видео.
Вас также может заинтересовать:
- "Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую Пугачеву
- В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж
- От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред