Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

Светлана Немоляева находится в критическом состоянии.

Светлана Немоляева сейчас / коллаж: Главред, фото: imdb.com, Википедия

Звезду "Служебного романа" госпитализировали

Диагноз Светланы Немоляевой

Известную советскую и российскую актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщают росСМИ, состояние звезды резко ухудшилось.

О состоянии Немоляевой известно немного. Сообщается, что актрисе стало плохо в ее квартире в центре Москвы. После вмешательства медиков выяснилось, что у звезды советского фильма "Служебный роман" нарушился сердечный ритм. 88-летнюю артистку немедленно доставили в больницу.

Светлана Немоляева - Служебный роман / фото: imdb.com

Проблемы с сердцем у Светланы Немоляевой возникали неоднократно. В мае прошлого года она перенесла операцию по восстановлению сердечного ритма. С тех пор трудности со здоровьем не исчезли — врачам приходилось регулярно контролировать ее состояние. Однако, как оказалось, здоровье Немоляевой серьезно пошатнулось.

Пока звезда находится в больнице, родные не комментируют ее состояние.

Светлана Немоляева и Андрей Мягков / фото: imdb.com

Светлана Немоляева о войне в Украине

Светлана Немоляева занимает активную провластную позицию и полностью поддерживает военную агрессию против Украины. В многочисленных интервью актриса оправдывает действия Кремля, называя себя "человеком государства". Также Немоляева резко осуждает коллег, покинувших РФ после начала полномасштабного вторжения, считая их решение предательством. За публичную поддержку войны артистка внесена в санкционные списки Украины.

О персоне: Светлана Немоляева Светлана Немоляева - советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР; актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.

