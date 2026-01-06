Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

Кристина Трохимчук
6 января 2026, 15:57
162
Вадим Лисица прокомментировал развод Елены и Тараса Тополи.
Елена Тополя развод
Елена Тополя - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Вадим Лисица высказался по поводу развода Елены Тополи
  • Как она отреагировала

Украинская певица Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с артистом Тарасом Тополей, прокомментировала скандальные заявления своего бывшего гражданского мужа Вадима Лисицы в интервью "33 запитання від Люкс ФМ".

Ранее Вадим Лисица написал в своем канале загадочный пост, в котором многие увидели намек на Тараса Тополю. Продюсер высказал мнение, что подогревать релиз новой песни за счет брошенных троих детей неправильно. Позже Лисица удалил этот пост.

видео дня
Елена Тополя
Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

Елена прокомментировала высказывания своего бывшего партнера. Она отметила, что продюсер является творческим и чувствительным человеком, поэтому воспринимает все близко к сердцу.

"Он за меня, вероятно, переживает. Иногда мне не нравилось, что он комментирует. Прошло уже столько лет. У меня сразу эмоциональная реакция. Могу сначала фыркнуть, а потом меня быстро попускает. Думаю: можно было бы и промолчать, не так и задело. Вадим — тоже творческий эмоциональный человек", — высказалась Тополя.

Елена Тополя
Елена Тополя про бывшего Вадима Лисицу / Скриншот YouTube

Несмотря на то что пара давно не вместе, певица не отрицает тот факт, что бывший возлюбленный за нее волнуется.

"Думаю, переживает. Вправе, видимо, как и каждый человек, сказать свое мнение", — заключила артистка.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что финалистка романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина попала в дорожное происшествие по пути в Харьков. После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле девушка отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей.

Также погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко. О его смерти сообщили Starlight Media в Facebook. Как сообщили в компании, Мигашко работал в команде Нового канала и СТБ на протяжении 10 лет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Тополя новости шоу бизнеса Елена Тополя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

16:10Война
Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:37Война
Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

14:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Последние новости

16:49

Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

16:47

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемамиФото

16:17

Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

16:11

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

16:10

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с МакрономФото

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозуРоссияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
15:57

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

15:51

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

Реклама
14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

Реклама
13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

11:58

Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

11:43

Почему 7 января нельзя считать мелкие монеты: какой церковный праздник

11:38

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:25

Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

11:05

"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

10:55

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконникеВидео

10:50

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:42

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

Реклама
10:41

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

10:33

Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

10:21

Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

10:20

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня МозговогоВидео

09:35

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

09:24

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

09:24

Неузнаваемый таксист: куда делся популярный в 90-х певец Лери ВиннВидео

09:23

Для фанатов "Великолепного века": 5 лучших турецких исторических телесериалов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять