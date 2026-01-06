"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

Вы узнаете:
Украинская певица Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с артистом Тарасом Тополей, прокомментировала скандальные заявления своего бывшего гражданского мужа Вадима Лисицы в интервью "33 запитання від Люкс ФМ".
Ранее Вадим Лисица написал в своем канале загадочный пост, в котором многие увидели намек на Тараса Тополю. Продюсер высказал мнение, что подогревать релиз новой песни за счет брошенных троих детей неправильно. Позже Лисица удалил этот пост.
Елена прокомментировала высказывания своего бывшего партнера. Она отметила, что продюсер является творческим и чувствительным человеком, поэтому воспринимает все близко к сердцу.
"Он за меня, вероятно, переживает. Иногда мне не нравилось, что он комментирует. Прошло уже столько лет. У меня сразу эмоциональная реакция. Могу сначала фыркнуть, а потом меня быстро попускает. Думаю: можно было бы и промолчать, не так и задело. Вадим — тоже творческий эмоциональный человек", — высказалась Тополя.
Несмотря на то что пара давно не вместе, певица не отрицает тот факт, что бывший возлюбленный за нее волнуется.
"Думаю, переживает. Вправе, видимо, как и каждый человек, сказать свое мнение", — заключила артистка.
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
