"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

Вадим Лисица прокомментировал развод Елены и Тараса Тополи.

Елена Тополя - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Вадим Лисица высказался по поводу развода Елены Тополи

Как она отреагировала

Украинская певица Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с артистом Тарасом Тополей, прокомментировала скандальные заявления своего бывшего гражданского мужа Вадима Лисицы в интервью "33 запитання від Люкс ФМ".

Ранее Вадим Лисица написал в своем канале загадочный пост, в котором многие увидели намек на Тараса Тополю. Продюсер высказал мнение, что подогревать релиз новой песни за счет брошенных троих детей неправильно. Позже Лисица удалил этот пост.

Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

Елена прокомментировала высказывания своего бывшего партнера. Она отметила, что продюсер является творческим и чувствительным человеком, поэтому воспринимает все близко к сердцу.

"Он за меня, вероятно, переживает. Иногда мне не нравилось, что он комментирует. Прошло уже столько лет. У меня сразу эмоциональная реакция. Могу сначала фыркнуть, а потом меня быстро попускает. Думаю: можно было бы и промолчать, не так и задело. Вадим — тоже творческий эмоциональный человек", — высказалась Тополя.

Елена Тополя про бывшего Вадима Лисицу / Скриншот YouTube

Несмотря на то что пара давно не вместе, певица не отрицает тот факт, что бывший возлюбленный за нее волнуется.

"Думаю, переживает. Вправе, видимо, как и каждый человек, сказать свое мнение", — заключила артистка.

Елена Тополя / инфографика: Главред

