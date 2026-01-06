В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

Ее обвиняют в серьезных преступлениях, за которые ей придется отвечать перед законом.

https://stars.glavred.info/v-turcii-arestovali-zvezdu-velikolepnogo-veka-10729874.html Ссылка скопирована

Турецкую актрису арестовали / Коллаж Главред, фото medyascope.tv

Кратко:

В чем обвиняют турецкую актрису

Чем прославилась Эзги Эйюбоглу

В ходе операции по борьбе с наркотиками в Стамбуле была задержана известная турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу.

Как пишет medyascope.tv, кроме нее были задержаны восемь подозреваемых. Эзги Эйюбоглу – одна из тех, на кого был выдан ордер на арест по обвинению в употреблении наркотиков.

видео дня

Эзги Эйюбоглу арестовали / Фото Haber 46

"В ходе обысков были изъяты пистолеты без лицензии и с лицензией, сотни видов наркотиков, принадлежности для употребления наркотиков, фальшивые доллары и пачки денег. Предполагаемые преступления, совершенные в ходе операции, включают в себя торговлю наркотиками, подстрекательство и содействие проституции, а также преступления, связанные с оружием…", - пишут турецкие журналисты.

Эйюбоглу была освобождена по распоряжению прокуратуры после завершения всех процедур в полицейском участке.

Эзги Эйюбоглу арестовали / Фото Haber 46

Задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям. Их подозревают в употреблении запрещённых веществ, содействии их незаконному распространению, а также в подстрекательстве и посредничестве при организации проституции — действиях, которые преследуются по закону.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская известная певица Злата Огневич отреагировала на сравнение ее с предательницей Украины Ани Лорак.

Ранее также стронгмен и нардеп Виталий Вирастюк почтил память своей первой жены Светланы, которая трагически погибла. Напомним, Светлана умерла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте Паландокен в Турции во время схода снежной лавины.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Эзги Эюбоглу Эзги Эюбоглу - турецкая актриса и модель. Наиболее известна ролью Айбиге-хатун в культовом телесериале "Великолепный век". В 2001 году Эюбоглу стала финалисткой конкурса моделей Elite Model Look, а через два года заняла второе место на конкурсе "Мисс Турция". С 2007 года участвует в показах мод и снимается в музыкальных видеоклипах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред