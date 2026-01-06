В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

Кратко:
- В чем обвиняют турецкую актрису
- Чем прославилась Эзги Эйюбоглу
В ходе операции по борьбе с наркотиками в Стамбуле была задержана известная турецкая актриса и звезда сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу.
Как пишет medyascope.tv, кроме нее были задержаны восемь подозреваемых. Эзги Эйюбоглу – одна из тех, на кого был выдан ордер на арест по обвинению в употреблении наркотиков.
"В ходе обысков были изъяты пистолеты без лицензии и с лицензией, сотни видов наркотиков, принадлежности для употребления наркотиков, фальшивые доллары и пачки денег. Предполагаемые преступления, совершенные в ходе операции, включают в себя торговлю наркотиками, подстрекательство и содействие проституции, а также преступления, связанные с оружием…", - пишут турецкие журналисты.
Эйюбоглу была освобождена по распоряжению прокуратуры после завершения всех процедур в полицейском участке.
Задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям. Их подозревают в употреблении запрещённых веществ, содействии их незаконному распространению, а также в подстрекательстве и посредничестве при организации проституции — действиях, которые преследуются по закону.
О персоне: Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу - турецкая актриса и модель. Наиболее известна ролью Айбиге-хатун в культовом телесериале "Великолепный век". В 2001 году Эюбоглу стала финалисткой конкурса моделей Elite Model Look, а через два года заняла второе место на конкурсе "Мисс Турция". С 2007 года участвует в показах мод и снимается в музыкальных видеоклипах.
