Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

Василий Вирастюк не забывает о Светлане.

Василий Вирастюк заговорил о первой жене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/, Василий Вирастюк

Василий Вирастюк вспомнил жену Светлану

Сколько лет прошло с дня ее смерти

Украинский стронгмен и нардеп Виталий Вирастюк почтил память своей первой жены Светланы, которая трагически погибла.

Напомним, Светлана умерла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте Паландокен в Турции во время схода снежной лавины.

На своей странице в соцсетях Василий опубликовал черно-белый снимок Светланы и подчеркнул, чо уже прошло 20 лет с дня смерти его первой жены.

"Представляете, уже 20 лет с того дня, как погибла Светлана, моя первая жена, мама Адамчика. Ему тогда было всего два с половиной года", - написал Вирастюк.

Первая жена Василия Вирастюка / фото: скрин instagram.com, Василий Вирастюк

Отметим, Светлана каталась на лыжах в запретной зоне и получила удар в височную область, потеряла сознание, после чего под давлением снега наступила асфиксия.

Василий Вирастюк / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Василий Вирастюк / инфографика: Главред

О персоне: Василий Вирастюк Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

