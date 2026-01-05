Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

Кратко:
- Василий Вирастюк вспомнил жену Светлану
- Сколько лет прошло с дня ее смерти
Украинский стронгмен и нардеп Виталий Вирастюк почтил память своей первой жены Светланы, которая трагически погибла.
Напомним, Светлана умерла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте Паландокен в Турции во время схода снежной лавины.
На своей странице в соцсетях Василий опубликовал черно-белый снимок Светланы и подчеркнул, чо уже прошло 20 лет с дня смерти его первой жены.
"Представляете, уже 20 лет с того дня, как погибла Светлана, моя первая жена, мама Адамчика. Ему тогда было всего два с половиной года", - написал Вирастюк.
Отметим, Светлана каталась на лыжах в запретной зоне и получила удар в височную область, потеряла сознание, после чего под давлением снега наступила асфиксия.
О персоне: Василий Вирастюк
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
