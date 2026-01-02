Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

Джордж Клуни имеет четкую позицию.

Дональд Трамп ответил Джорджу Клуни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дональд Трамп, Джордж Клуни

Кратко:

Трамп отреагировал на новое гражданство Клуни

Что ему ответил актер

Президент США Дональд Трамп высказался об актере Джордже Клуни после новостей о том, что он вместе с женой Амаль Клуни получил французское гражданство.

Как сообщает Variety, Трамп сделал заявление в Truth Social.

"Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогностики всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобное тому, как это было во времена Сонного Джо Байдена", - отметил президент США.

Джордж Клуни / фото: instagram.com, Джордж Клуни

Также Дональд Трамп вспомнил, как Клуни призвал Джо Байдена отказаться от президентских выборов.

"Клуни получил больше огласки за политику, чем за свои очень немногочисленные и абсолютно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике", - добавил Трамп.

Дональд Трамп / фото: instagram.com, Дональд Трамп

Отметим, Джордж Клуни часто выступает с критикой президента США и поддерживает Демократическую партию. Все же актер ответил на оскорбления со стороны Трампа.

"Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре", - отметил Джордж Клуни.

О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

