"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

Кратко:
- В Сети заговорили о брони мужчин
- Что об этом написала Маричка Падалко
Украинская известная ведущая Маричка Падалко прокомментировала публикацию, в которой обсуждали мужчин, у которых есть бронь от мобилизации.
В соцсети Threads пользовательница beauty.production.ukrain написала свое мнение о том, что многие мужчины сейчас отдыхают за границей и на украинских курортах.
"У большинства моих знакомых мужья забронированы – кто-то купил себе бронь, кто-то имеет от работы. Но это какой-то кринж – видеть их сообщения из-за границы или из Буковеля: "Спасибо ВСУ". Типа – благодарим, что вы там в окопах, а мы пока здесь в тепле побухаем", – написала девушка.
Под публикацией написала комментарий и Падалко, муж которой Егор Соболев и старший сын защищают Украину от российских оккупантов.
"Да ну, пусть хоть благодарят", – отметила Маричка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал общее фото со своей дочерью Софией, которая родилась у него в браке с предательницей Украины Ани Лорак.
А также известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, перешла на русский язык. На своей странице в соцсетях Каменских рассказала о своих планах.
Вас может заинтересовать:
- "Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте
- Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось
- "В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой
О персоне: Маричка Падалко
Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред