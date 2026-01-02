Укр
"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

Элина Чигис
2 января 2026, 11:58
62
Маричка Падалко не промолчала о мужчинах с бронью.
Маричка Падалко, Егор Соболев
Маричка Падалко высказалась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко

Кратко:

  • В Сети заговорили о брони мужчин
  • Что об этом написала Маричка Падалко

Украинская известная ведущая Маричка Падалко прокомментировала публикацию, в которой обсуждали мужчин, у которых есть бронь от мобилизации.

В соцсети Threads пользовательница beauty.production.ukrain написала свое мнение о том, что многие мужчины сейчас отдыхают за границей и на украинских курортах.

видео дня

"У большинства моих знакомых мужья забронированы – кто-то купил себе бронь, кто-то имеет от работы. Но это какой-то кринж – видеть их сообщения из-за границы или из Буковеля: "Спасибо ВСУ". Типа – благодарим, что вы там в окопах, а мы пока здесь в тепле побухаем", – написала девушка.

Комментарий Марички Падалко
Комментарий Марички Падалко / фото: скрин threads.com/@marichkapadalko/

Под публикацией написала комментарий и Падалко, муж которой Егор Соболев и старший сын защищают Украину от российских оккупантов.

"Да ну, пусть хоть благодарят", – отметила Маричка.

Маричка Падалко
Маричка Падалко / фото: instagram.com, Маричка Падалко
Маричка Падалко
Маричка Падалко / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал общее фото со своей дочерью Софией, которая родилась у него в браке с предательницей Украины Ани Лорак.

А также известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, перешла на русский язык. На своей странице в соцсетях Каменских рассказала о своих планах.

О персоне: Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Маричка Падалко новости шоу бизнеса
Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видеоВидео

16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

