Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

Кратко:
- Наталка Денисенко провела время с сыном и возлюбленным
- Как они встретили Новый год
Украинская известная актриса Наталка Денисенко показала празднование Нового года с новым избранником Юрием Савранским и сыном от первого брака с Андреем Фединчиком.
Как рассказала знаменитость на своей странице в соцсетях, актриса отправилась подальше от городской суеты.
В новогоднюю ночь Наталка накрыла роскошный стол, а на следующий день они все же остались в домике среди природы и приготовили шашлыки.
Смотрите видео, как Наталка Денисенко отпраздновала Новый год:
Денисенко показала неспешное утро с сыном и объятия с возлюбленным.
Личная жизнь Наталки Денисенко
Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости. Теперь же актриса публично показывает отношения с Юрием.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин. Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.
А также Украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
