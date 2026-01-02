Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

Наталка Денисенко решила провести праздник в тишине.

Наталка Денисенко отправилась на отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко провела время с сыном и возлюбленным

Как они встретили Новый год

Украинская известная актриса Наталка Денисенко показала празднование Нового года с новым избранником Юрием Савранским и сыном от первого брака с Андреем Фединчиком.

Как рассказала знаменитость на своей странице в соцсетях, актриса отправилась подальше от городской суеты.

В новогоднюю ночь Наталка накрыла роскошный стол, а на следующий день они все же остались в домике среди природы и приготовили шашлыки.

Смотрите видео, как Наталка Денисенко отпраздновала Новый год:

Наталка Денисенко на отдыхе / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Денисенко показала неспешное утро с сыном и объятия с возлюбленным.

Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Личная жизнь Наталки Денисенко

Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости. Теперь же актриса публично показывает отношения с Юрием.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

