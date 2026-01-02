Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

Элина Чигис
2 января 2026, 13:47
134
Наталка Денисенко решила провести праздник в тишине.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко отправилась на отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

  • Наталка Денисенко провела время с сыном и возлюбленным
  • Как они встретили Новый год

Украинская известная актриса Наталка Денисенко показала празднование Нового года с новым избранником Юрием Савранским и сыном от первого брака с Андреем Фединчиком.

Как рассказала знаменитость на своей странице в соцсетях, актриса отправилась подальше от городской суеты.

видео дня

В новогоднюю ночь Наталка накрыла роскошный стол, а на следующий день они все же остались в домике среди природы и приготовили шашлыки.

Смотрите видео, как Наталка Денисенко отпраздновала Новый год:

Наталка Денисенко на отдыхе
Наталка Денисенко на отдыхе / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Денисенко показала неспешное утро с сыном и объятия с возлюбленным.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Личная жизнь Наталки Денисенко

Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости. Теперь же актриса публично показывает отношения с Юрием.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин. Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.

А также Украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58Украина
Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:33Политика
Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

15:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Последние новости

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию ПутинаУ Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина
15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

Реклама
14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

Реклама
12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

12:00

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

08:58

Когда Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путинамнение

08:56

Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

08:44

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - выгодная сделка, Водолеям - споры

08:13

Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

08:04

Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывовВидео

Реклама
07:03

План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

06:33

Чего ждать от 2026 года?мнение

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

05:09

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"Видео

04:22

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

03:34

Не "права" и не "прицеп" - как правильно на украинском говорить об авто

02:30

Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

01:11

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известноФотоВидео

00:08

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять