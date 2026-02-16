Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

Вы узнаете:
- Денисенко отдохнула с Савранским
- Что заметили поклонник актрисы
Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая состоит в отношениях с бизнесменом Юрием Савранским, показала снимки в нижнем белье.
На своей странице в соцсетях Наталка опубликовала фото с возлюбленным, на которых пара позировала на романтическом отдыхе в купольном глемпинге.
Наталка продемонстрировала красивое белье на фоне цветов, тематических воздушных шариков и лепестков роз.
Но поклонники обратили внимание на формы знаменитости и некоторые заявили, что Денисенко сделала маммопластику.
"О, Наташенька, мне кажется, или у тебя обновочка?" - написал один из подписчиков.
Актриса же посмеялась в ответ и отметила, что просто удачно подобрала нижнее белье.
"Белье от любимого разве что", - добавила Наталка.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
