Наталке Денисенко предъявили обвинения - в чем ее подозревают

Наталка Денисенко показала откровенные фото и нарвалась на критику.

https://stars.glavred.info/natalke-denisenko-predyavili-obvineniya-v-chem-ee-podozrevayut-10741172.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко провела время с возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Денисенко отдохнула с Савранским

Что заметили поклонник актрисы

Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая состоит в отношениях с бизнесменом Юрием Савранским, показала снимки в нижнем белье.

На своей странице в соцсетях Наталка опубликовала фото с возлюбленным, на которых пара позировала на романтическом отдыхе в купольном глемпинге.

видео дня

Наталка продемонстрировала красивое белье на фоне цветов, тематических воздушных шариков и лепестков роз.

Наталка Денисенко с возлюбленным / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

Но поклонники обратили внимание на формы знаменитости и некоторые заявили, что Денисенко сделала маммопластику.

Комментарии поклонников Наталке Денисенко / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

"О, Наташенька, мне кажется, или у тебя обновочка?" - написал один из подписчиков.

Актриса же посмеялась в ответ и отметила, что просто удачно подобрала нижнее белье.

"Белье от любимого разве что", - добавила Наталка.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, ко Дню влюбленных народная артистка Украины Екатерина Бужинская представила новую песню "О любви я просила Бога", которую подарила своему мужу Димитару Стойчеву. Отметим, супруги ежегодно отмечают 14 февраля день своей помолвки.

А также стронгмен Василий Вирастюк поделился с поклонниками снимком своей гражданской жены – дизайнера Ирины Зинченко. Спортсмен опубликовал соответствующее фото и оставил подпись к нему.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред