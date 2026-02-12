Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

Василий Вирастюк восхищается своей молодой женой.

Василий Вирастюк счастлив в новых отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Вы узнаете:

Василий Вирастюк показал фото жены

Как он отозвался о ней

Украинский стронгмен Василий Вирастюк поделился с поклонниками снимком своей гражданской жены – дизайнера Ирины Зинченко.

На своей странице в соцсетях спортсмен опубликовал соответствующее фото и оставил подпись к нему.

"Моя любимая в прекрасной форме. Ирина Георгиевна, мать четверых детей. Кто бы сказал! Люблю безгранично", - написал Вирастюк.

Жена Василия Вирастюка / фото: скрин instagram.com, Василий Вирастюк

Также он отметил, что снимок сделан в Ивано-Франковске. Ирина позировала на фоне фотозоны ко Дню всех влюбленных в черном луке.

Василий Вирастюк / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Отношения Василия Вирастюка и Ирины Зинченко

Напомним, Василий познакомился с Ириной в 2019 году в ресторане, но их отношения начались в феврале 2022 года. В 2023 у пары родился сын Владимир, а в 2025 сын Ярослав. Кстати, Зинченко моложе стронгмена на 11 лет и он не планирует вступать с ней в официальный брак.

Василий Вирастюк / инфографика: Главред

О персоне: Василий Вирастюк Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

