Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

- Василий Вирастюк показал фото жены
- Как он отозвался о ней
Украинский стронгмен Василий Вирастюк поделился с поклонниками снимком своей гражданской жены – дизайнера Ирины Зинченко.
На своей странице в соцсетях спортсмен опубликовал соответствующее фото и оставил подпись к нему.
"Моя любимая в прекрасной форме. Ирина Георгиевна, мать четверых детей. Кто бы сказал! Люблю безгранично", - написал Вирастюк.
Также он отметил, что снимок сделан в Ивано-Франковске. Ирина позировала на фоне фотозоны ко Дню всех влюбленных в черном луке.
Отношения Василия Вирастюка и Ирины Зинченко
Напомним, Василий познакомился с Ириной в 2019 году в ресторане, но их отношения начались в феврале 2022 года. В 2023 у пары родился сын Владимир, а в 2025 сын Ярослав. Кстати, Зинченко моложе стронгмена на 11 лет и он не планирует вступать с ней в официальный брак.
О персоне: Василий Вирастюк
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
