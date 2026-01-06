Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

Виталий Кирсанов
6 января 2026, 16:11
84
Brykulets отмечает, что не строит классических жестких рамок во взаимодействии с учениками и не придерживается формальной субординации.
Brykulets пошел работать в школу
Brykulets пошел работать в школу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brykulets

Кратко:

  • Brykulets преподает в старших классах
  • Певец пытается быть с учениками "на одном уровне"

27-летний украинский певец Brykulets (Иван Ищенко) совмещает концертную деятельность с преподавательской работой в школе. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано в YouTube "Радіо Люкс".

"Мы узнали о вас небольшой секретик, что вы, кроме того, что певец, сейчас еще работаете преподавателем в школе. Почему решились пойти работать учителем?" – спросила у артиста журналистка Наталья Тур.

видео дня

По словам артиста, он преподает в старших классах.

"Я люблю детей, по образованию я преподаватель в какой-то мере. Поэтому... Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться. Они свежие, нормальные, они ненормальные. Они ничего не боятся. Я учу детей писать песни", – рассказал он.

Brykulets отмечает, что не строит классических жестких рамок во взаимодействии с учениками и не придерживается формальной субординации.

Он скорее пытается быть с ними "на одном уровне" и дает свободу выбора - работать или нет.

"Я им просто говорю, что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую не врать, а жить интересной жизнью. Ничего не выдумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось. Чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками, слушать свои записи и понимать, что не так", - пояснил музыкант.

Также Brykulets признался, что его популярность в соцсетях сказывается и на школьной жизни.

Младшие ученики часто ждут его возле класса, чтобы сделать совместные фото или записать видео для TikTok, где у артиста большая аудитория.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Кто из украинских артистов имеет бронь от мобилизации

Украинский актер Роман Луцкий живет в Ивано-Франковске, а в Киев приезжает по работе. Артист признался, что несколько раз его останавливали работники ТЦК, но он имеет "бронь". Отсрочку он получил как актер Ивано-Франковского национального театра.

Украинский певец и музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil it) является мужчиной призывного возраста. Однако, по словам самого артиста, на данный момент уже два года имеет бронь от мобилизации.

Читайте также:

О персоне: BRYKULETS

BRYKULETS - украинский исполнитель в жанрах поп, хип-хоп и фанк. Участник Национального отбора на Евровидение-2025 (прошел в лонглист). Наиболее популярные песни: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

16:10Война
Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:37Война
Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

14:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Последние новости

16:49

Белла Свон возрождает "Сумерки": Кристен Стюарт заговорила о перезапуске кинофраншизы

16:47

Итальянец на границе жестко поплатился за любовь к Путину: Сеть взорвалась мемамиФото

16:17

Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

16:11

"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

16:10

"Готовим важные политические шаги": Зеленский сделал заявление после встречи с МакрономФото

Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозуРоссияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
15:57

"Переживает": Елена Тополя неожиданно заговорила о бывшем возлюбленном

15:51

Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом с россиянкой в Куршевеле

15:07

"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

15:01

Трамп может выставить себя "жертвой обмана" Путина: раскрыт план президента США

Реклама
14:50

Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находкаВидео

14:41

Баллы вместо штрафов: в МВД назвали условия и сроки введения

14:37

Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

14:34

Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

14:26

Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

14:17

Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

14:09

Не для гурманов: пять странных блюд украинской кухни XIX века

14:05

В Турции арестовали звезду "Великолепного века"

14:00

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

13:55

Злата Огневич рассказала, как оказалась на месте Ани Лорак

Реклама
13:43

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:31

Идеально даже после праздников: рецепт блюда, от которого чувствуешь легкостьВидео

13:02

"Не свисти - денег не будет": что на самом деле стоит за этой приметой

12:45

Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

12:41

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив": почему Киев должен сорвать план Кремля

12:36

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

12:31

За неочищенный снег на авто придется дорого заплатить: где строго наказывают водителей

12:29

Не только "Киевский": какие торты стали гастрономическими символами украинских городов

12:23

Гороскоп на завтра 7 января: Скорпионам - перемены, Водолеям - разочарование

12:23

"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

12:22

Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решениеВидео

12:09

Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

11:58

Большинство ошибается: 10 слов, в которых украинцы чаще всего путают ударение

11:43

Почему 7 января нельзя считать мелкие монеты: какой церковный праздник

11:38

Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины

11:25

Изменился до неузнаваемости: в сети появились редкие кадры с Игорем Ласточкиным

11:05

"Маленький казачок": актер-воин Ращук впервые показал лицо трехмесячного сына

10:55

Можно двумя способами: как правильно вырастить лук на подоконникеВидео

10:50

В Украине начались аварийные отключения: в каких регионах графики не действуют

10:42

Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

Реклама
10:41

Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

10:33

Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

10:21

Украина в тройке лучших: первые прогнозы, кто победит на Евровидении-2026

10:20

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня МозговогоВидео

09:35

Астрологи назвали главный транжир среди знаков зодиака: кто тратит больше всех

09:33

С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

09:29

Экс-чиновник ЦРУ раскрыл условие, при котором Трамп поддержит гарантии безопасности Украины

09:24

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

09:24

Неузнаваемый таксист: куда делся популярный в 90-х певец Лери ВиннВидео

09:23

Для фанатов "Великолепного века": 5 лучших турецких исторических телесериалов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять