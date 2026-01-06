"Учу детей писать песни": украинский певец пошел работать в школу

Brykulets отмечает, что не строит классических жестких рамок во взаимодействии с учениками и не придерживается формальной субординации.

https://stars.glavred.info/uchu-detey-pisat-pesni-ukrainskiy-pevec-poshel-rabotat-v-shkolu-10729919.html Ссылка скопирована

Brykulets пошел работать в школу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brykulets

Кратко:

Brykulets преподает в старших классах

Певец пытается быть с учениками "на одном уровне"

27-летний украинский певец Brykulets (Иван Ищенко) совмещает концертную деятельность с преподавательской работой в школе. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано в YouTube "Радіо Люкс".

"Мы узнали о вас небольшой секретик, что вы, кроме того, что певец, сейчас еще работаете преподавателем в школе. Почему решились пойти работать учителем?" – спросила у артиста журналистка Наталья Тур. видео дня

По словам артиста, он преподает в старших классах.

"Я люблю детей, по образованию я преподаватель в какой-то мере. Поэтому... Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться. Они свежие, нормальные, они ненормальные. Они ничего не боятся. Я учу детей писать песни", – рассказал он.

Brykulets отмечает, что не строит классических жестких рамок во взаимодействии с учениками и не придерживается формальной субординации.

Он скорее пытается быть с ними "на одном уровне" и дает свободу выбора - работать или нет.

"Я им просто говорю, что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую не врать, а жить интересной жизнью. Ничего не выдумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось. Чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками, слушать свои записи и понимать, что не так", - пояснил музыкант.

Также Brykulets признался, что его популярность в соцсетях сказывается и на школьной жизни.

Младшие ученики часто ждут его возле класса, чтобы сделать совместные фото или записать видео для TikTok, где у артиста большая аудитория.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Кто из украинских артистов имеет бронь от мобилизации

Украинский актер Роман Луцкий живет в Ивано-Франковске, а в Киев приезжает по работе. Артист признался, что несколько раз его останавливали работники ТЦК, но он имеет "бронь". Отсрочку он получил как актер Ивано-Франковского национального театра.

Украинский певец и музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil it) является мужчиной призывного возраста. Однако, по словам самого артиста, на данный момент уже два года имеет бронь от мобилизации.

Читайте также:

О персоне: BRYKULETS BRYKULETS - украинский исполнитель в жанрах поп, хип-хоп и фанк. Участник Национального отбора на Евровидение-2025 (прошел в лонглист). Наиболее популярные песни: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред