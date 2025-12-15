"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

Вкратце:
- Филипп Коляденко имеет бронь от мобилизации
- Артист рассказал, как ее получил
Украинский певец и музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil it) является мужчиной призывного возраста. Однако, по словам самого артиста, на данный момент уже два года имеет бронь от мобилизации.
Об этом Коляденко сообщил в комментарии для "Ранку у великому місті". Основанием для отсрочки воинской службы является преподавательская деятельность Филиппа - он учитель музыки в одной из киевских школ. До этого музыкант уже имел опыт преподавания в Киевском университете культуры, а также в КНУ им. Т. Г. Шевченко, который заканчивал сам.
"Я преподаю музыкальное искусство, конечно. Это обычная киевская школа на Печерске. Я скажу честно, приглашение преподавать в школе на Печерске для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, которого я и закончил, но немного по другому направлению, потому что я журналист", - рассказал Филипп Коляденко.
