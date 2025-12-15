"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

Филипп Коляденко не стал скрывать детали своей деятельности.

https://stars.glavred.info/dlya-menya-bylo-otkrytiem-kolyadenko-raskryl-prichinu-svoey-broni-ot-mobilizacii-10724306.html Ссылка скопирована

Филипп Коляденко высказался о своей брони от мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Вкратце:

Филипп Коляденко имеет бронь от мобилизации

Артист рассказал, как ее получил

Украинский певец и музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil it) является мужчиной призывного возраста. Однако, по словам самого артиста, на данный момент уже два года имеет бронь от мобилизации.

Об этом Коляденко сообщил в комментарии для "Ранку у великому місті". Основанием для отсрочки воинской службы является преподавательская деятельность Филиппа - он учитель музыки в одной из киевских школ. До этого музыкант уже имел опыт преподавания в Киевском университете культуры, а также в КНУ им. Т. Г. Шевченко, который заканчивал сам.

видео дня

"Я преподаю музыкальное искусство, конечно. Это обычная киевская школа на Печерске. Я скажу честно, приглашение преподавать в школе на Печерске для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, которого я и закончил, но немного по другому направлению, потому что я журналист", - рассказал Филипп Коляденко.

Филипп Коляденко высказался о своей брони от мобилизации / фото: facebook.com/ranok.ictv.ua

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о планах Жени Кота и его жены на появление еще одного ребенка. Танцоры впервые стали родителями летом 2024 года, и мечтают о большой семье.

Также бывший партнер Елены Тополи, украинский продюсер Вадим Лисица, удивил заявлением о ее разводе с фронтменом Антител Тарасом Тополей после 12 лет в официальном браке.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред