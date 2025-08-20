Укр
"Я отказалась": дисквалифицированная Бех-Романчук сделала заявление о будущем

Элина Чигис
20 августа 2025, 08:40
133
Марина Бех-Романчук рассказала, чем займется.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - допинговый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Вы узнаете:

  • Марина Бех-Романчук ответила на обвинения
  • Чем она теперь будет заниматься

Украинская известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

На своей странице в Instagram спортсменка сделала публикацию, в которой рассказала, что будет делать дальше.

видео дня

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт – это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы поставить под сомнение, и я горжусь этим", – написала Марина.

Марина Бех-Романчук о трудном периоде
Марина Бех-Романчук о трудном периоде / фото: скрин instagram.com, Марина Бех-Романчук

Также она сообщила о своей усталости от того, что ей приходится доказывать свою честность.

"Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта: за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего эмоционально, и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье", – добавила Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Спортсменка не согласна с решением Athletics Integrity Unit и не признает свою вину.

"Я отказалась подписывать какие-либо документы, требовавшие признания моей вины, потому что я честный человек, и для меня важны мои человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов, поэтому уже скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все", – подытожила Марина.

О персоне: Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

