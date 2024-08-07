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Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

Анна Подгорная
7 августа 2024, 23:16
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"Детский" вопрос был причиной для серьезных обсуждений между ней и мужем.
Марина Бех-Романчук, Михаил Романчук
Марина Бех-Романчук новости - Марина Бех-Романчук призналась, почему не стала мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук с 2018 года замужем за украинским пловцом и олимпийским чемпионом Михаилом Романчуком. С тех пор поклонники спортивной пары мечтают услышать от них новости о скором пополнении.

Однако прыгунья призналась, что они с мужем отказались от планов стать родителями. Об этом Марина заговорила в интервью для Minmolodsport.

Сейчас супруги заняты активным развитием их спортивных карьер, а малыш потребует от них больше времени и ресурса, чем они могут себе позволить сейчас, объясняет Бех-Романчук. Особенно это касается ее возвращения в форму после родов.

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"После Олимпийских игр в Токио на следующий год у нас был чемпионат мира. После чемпионата мира на следующий год еще один чемпионат мира и снова Олимпийские игры. Когда после Олимпийских игр на следующий год обычно у нас чемпионат Европы, это может быть менее интенсивная подготовка. Очень много атлетов вообще пропускают этот год, очень много атлеток непосредственно берут перерыв, беременеют, что в принципе мы и планировали сделать, но Covid внес коррективы, потому что четыре года не было до следующей Олимпиады – осталось всего три. И мы приняли решение, что это не лучшая возможность, что очень маленький цикл и я могу не успеть возобновиться и вернуться", - рассказала Марина Бех-Романчук.

При этом спортсменка не стала уточнять, был ли отказ от потомства окончательными, или же ребенок есть в планах, но позже.

Кто такая Марина Бех-Романчук?

Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

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