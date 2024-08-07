Впервые за долгое время: сын Софии Ротару показал ее новое фото и оставил послание

Украинская легендарная певица София Ротару сегодня, 7 августа, празднует день рождения – 77 лет. По этому поводу сын певицы – Руслан Евдокименко показал ее новое фото.
На своей странице в соцсетях Руслан опубликовал фото мамы, на котором она позирует в светло-розов платье, солнцезащитных очках и с коралловой сумкой. Стоит отметить, Ротару запечатлена в цветущем саду.
"Happy birthday", - написал Евдокименко.
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.
А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.
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