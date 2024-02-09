В Крыму оккупанты раскатали губа на виллу и отель Софии Ротару - пропагандисты

Во временно оккупированном Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

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Коллаборанты хотят "национализировать" виллу и отель певицы в Ялте / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Во временно оккупированном cтраной-агрессором РФ Крыму коллаборанты предложили отобрать у легендарной украинской певицы Софии Ротару виллу и сделать из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте "дворец бракосочетаний". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, цитируя так называемую главу оккупационной "Ялтинской администрации" Янину Павленко.

Она накануне заявила, что "русская община Крыма" обратилась с предложением лишить Ротару звания "почетный гражданин Ялты", заявив, что ей якобы не ясна "позиция" украинской певицы.

В свою очередь коллаборант Сергей Цеков, который называет себя "сенатором" от оккупированного Крыма, предложил "национализировать" отель певицы в Ялте и заявил, что Ротару "занимает антироссийскую позицию, финансово поддерживала Вооруженные силы Украины начиная с 2014 года до 2022 года и была против воссоединения Крыма с Россией".

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Ранее он уже предлагал продать недвижимость Ротару в Крыму и передать вырученные средства "в поддержку участников специальной военной операции".

Российские пропагандисты сообщают, что оккупационные "власти" ждут принятия законопроекта ‒ для того, чтобы запустить процедуру изъятия уже в феврале 2024 года.

Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.

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