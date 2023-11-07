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"Общий невроз населения": внук-беглец Ротару высказался про войну и достоинство

Анна Подгорная
7 ноября 2023, 11:29
Анатолий Евдокименко признался, кем видит себя через 5 лет. Правда, не уточнял, где.
София Ротару, Анатолий Евдокименко, София Евдокименко
Анатолий Евдокименко про войну - внук Ротару в новом интервью рассказал про себя и свое творчество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shmn, instagram.com/sofiarotaru.official

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко предпринял несколько попыток покинуть Украину во время полномасштабной войны в стране. Со временем ему это удалось, и парень осел в Лондоне, где вплотную занялся творчеством.

Евдокименко унаследовал музыкальный талант дедушки и бабушки, и сейчас готовится в к выходу нового альбома под псевдонимом SHMN. В рамках рекламной кампании Анатолий дал интервью журналу Мetal.

Похоже, молодой человек ничуть не беспокоится, что на родине его считают беглецом - про войну он говорит открыто. Впрочем, все больше в сочетании с творчеством.

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В частности он упомянул события на родине в контексте того, что современное общество сейчас стремительно меняется под влиянием такого мощного фактора. "Недавняя пандемия и продолжающаяся война оказали огромное влияние на человечество. Людям важно сохранять моральное достоинство и искать решение проблемы путем единства. Технологический прогресс опережает человеческую эволюцию, что приводит к общему неврозу населения мира", - говорит SHMN.

Также внук Ротару признался, что находится в поиске своего собственного звучания. Кроме того у него грандиозные планы на будущее - Анатолий хочет создать свой музыкальный коллектив, а также попробовать себя в вокале и продюсерской деятельности.

Напомним, 7 марта 2022 года, на границе с Молдовой задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

Позже стало известно, что Анатолию все же удалось покинуть страну. Он обосновался в Европе, где вплотную занялся своей музыкальной карьерой. В декабре 2022 года Евдокименко-младший впервые прокомментировал свой побег.

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