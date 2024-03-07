"50% ее сути - Россия": Алан Бадоев высказался про позицию Софии Ротару

Клипмейкер рассказал, стоит ли, по его мнению, ожидать от "Хуторянки" громких заявлений.

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Алан Бадоев высказал свое мнение про София Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alanbadoev, instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару до полномасштабной войны в Украине не пренебрегала концертами в стране-оккупанте. После 24 февраля 2022 года, когда от всех известных и имеющих влияние украинцев ожидали как минимум заявлений об их позиции, артистка исчезла из информационного пространства.

Позже в ее блоге все же стали появляться редкие посты - поздравления с украинскими праздниками и слова сочувствия погибшим, реже - личные фото. Также певица призналась, что занимается благотворительностью на пользу украинцев, но кичиться этим не будет. Для многих эти факторы стали более чем красноречивыми доказательствами ее проукраинской позиции. Иные же по-прежнему ожидают от Софии Михайловны громких заявлений.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев убежден, что этого не будет. Он не осуждает артистку, но на его взгляд из-за подобного промедления образ Ротару значительно поблек. "Да и не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсудить Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю. И более того, буду ли я с восхищением слышать эту музыку? Чуть магии и силы в ней утратилось", - рассказал Бадоев в интервью Дмитрию Гордону.

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По мнению режиссера, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает Алан Бадоев.

"София Михайловна осталась в той эпохе. Она не перешла в новую эпоху и уже не перейдет. Она все же оттуда, понимаете? И таких очень много людей – которые великие, замечательные люди, но у них 50% самой сути их – это Россия. По-любому. Поэтому ты или с корнем это вырываешь и говоришь: "Я здесь есть, опирайтесь на меня. Я буду делать все в этой войне для своей страны", – или ты думаешь по-другому", - говорит режиссер.

Кто такой Алан Бадоев? Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

Ранее певец-воин Виталий Козловский рассказал, что Игорь Кондратюк отмазал сыновей от службы, используя свое влияние, и обозвал своего бывшего продюсера Путиным.

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