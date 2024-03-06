Козловский рассказал, что Кондратюк отмазал сыновей от службы, и обозвал Путиным

Виталий Козловский не сдержал эмоции, и в прямом эфире высказал свое мнение про музыкального продюсера.

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Виталий Козловский отругал Игоря Кондратюка в прямом эфире / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Сегодня украинскому певцу и защитнику Виталию Козловскому исполнилось 39 лет. В честь этого и еще одного радостного события в его жизни, женитьбы, артист дал интервью в эфире канала 1+1 Україна.

Увы, хорошее настроение именинника сильно изменилось, когда его вновь попросили прокомментировать конфликт с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который требует от Козловского крупную сумму и отбирает практически всю его военную зарплату за нарушение авторских прав. Певец упрекнул шоумена в отсутствии эмпатии из-за того, что Кондратюк отказался смягчать условия выплат, пока Козловский служит.

Также певец воин красноречиво намекнул, что Игорь Кондратюк, которому в марте 2022 года исполнилось 60 лет, "отмазал" своих двоих сыновей от службы во время полномасштабной войны. "Этот козел - он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что прятался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили. Понимаете? И сейчас оно, гнидное, сидит и патякает разную [ерунду]. А если бы у него из родных кто-то воевал, то он бы был более эмпатичным человеком", - считает Козловский.

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Также на эмоциях артист признался, что презирает своего бывшего продюсера настолько, что сравнил его с президентом страны-оккупант. "Я его презираю. Можно ли урегулировать отношения с Путиным. Невозможно. С Кондратюком то же самое", - заявил певец.

Конфликт между Козловским и Кондратюком Украинский певец Виталий Козловский и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк стали сотрудничать в начале двухтысячных, после победы артиста на проекте "Шанс". В 2012 году они объявили про разрыв деловых отношений, после чего Козловского ждало судебное разбирательство: на концертах Виталий, уже как самостояельный артист, продолжил исполнять песни, написанные во времена сотрудничества с Кондратюком, и авторские права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение Виталий обязан выплатить бывшему покровителю большую сумму. С тех пор в прессе певец и продюсер стали отзываться друг о друге не очень лестно. Скандал между Кондратюком и Козловским вспыхнул с новой силой после того, как осенью 2023 года стало известно, что Игорь Кондратюк изымает военнуюю зарплату Виталия Козловского в счет погашения долга практически полностью. Тогда певец-воин предложил продюсеру мирный договор, в котором они могли бы обсудить более комфортные условия выплат на время прохождения артистом воинской службы. Шоумен ответил бывшему подопечному в грубой форме отказом, и назвал его "неучем и рецидивистом по нарушению авторских прав".

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