"Все были в шоке": Виталий Козловский удивил новостью о своей женитьбе

Виталий Козловский рассказал, что решение оказалось очень спонтанным, а большое гуляние будет потом.

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Виталий Козловский ошарашил новостью о женитьбе / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинский певец Виталий Козловский, который несет военную службу с лета 2023 года, решился на глобальные перемены в своей жизни.

Как рассказал он в программе "Сніданок з 1+1", у него изменились жизненные ценности и он решил женится. Однако имени своей молодой супруги артист и военнослужащий пока не раскрывает. "Когда ты говоришь слишком много, то придется говорить еще больше. Всему свое время. Я думаю, пока достаточно информации, чтобы понять, чем и как я живу", - рассказывает Козловский.

По его словам, избранница артиста очень сознательная и от души. "А все, что от души - оно искреннее, оно надолго. И я верю в это и хочу, чтобы так было", - добавляет артист.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

По его словам, в своей жене он нашел именно то, что искал годами. "Я в жизни много имел опыта отношений, они по-разному переживались. Все. Не нужно ничего больше ждать и искать, все понятно. Праздновать будем позже, потому что сейчас не время для таких громких праздников", - говорит мужчина.

Он также рассказал, что о росписи пара никого не предупреждала. "В семейные группы скинули фото рук с кольцами. Все были в шоке", - рассказывает певец.

"В моей жизни сейчас все спонтанно, но спонтанность - это сестра искренности", - добавляет он.

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, был запечатлен на прогулке по вечернему Киеву в компании подружек.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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