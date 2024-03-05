"Не знаю плакать или рыдать": Слава Демин показал, что случилось с его сыном

Украинский ведущий, шоумен и интервьюер Слава Демин, который недавно поделился историей о неразделенной любви, показал своего взрослого сына, а также изменения, которые произошли с ним.
На своей странице в Instagram, Демин сделал интригующий пост, где написал, что в его семья произошли изменения.
Оказалось, что под таким интригующим постом "спряталась" новая стрижка сына радиоведущего.
Кто-то из подписчиков написал Демину, что его сын стал похож на Волошина. На что ведущий пошутил: "Не знаю, теперь то ли плакать, то ли рыдать".
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Напомним, ранее Слава Демин рассказывал поклонникам, что его единственному сыну, 13-летнему Владиславу, предстоит операция. Хирургическое вмешательство было назначено на 6 декабря и было необходимостью, так как подросток без процедуры постоянно болел.
Ранее также Слава Демин побывал в необычной для себя роли - в свой День рождения он оказался по ту сторону "баррикад". Его коллега задавала ему личные вопросы, а он на них отвечал.
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