"Не знаю плакать или рыдать": Слава Демин показал, что случилось с его сыном

Телеведущий опубликовал кадры, где показал, как изменился его ребенок.

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Слава Демин заинтересовал своим постом / Коллаж Главред, фото Instagram/slavademin_official

Украинский ведущий, шоумен и интервьюер Слава Демин, который недавно поделился историей о неразделенной любви, показал своего взрослого сына, а также изменения, которые произошли с ним.

На своей странице в Instagram, Демин сделал интригующий пост, где написал, что в его семья произошли изменения.

Слава Демин заинтриговал постом / Сриншот Instagram/slavademin_official

Дело касается сына ведущего / Instagram/slavademin_official

Оказалось, что под таким интригующим постом "спряталась" новая стрижка сына радиоведущего.

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Теперь сын Демина выглядит так / Скриншот Instagram/slavademin_official

Кто-то из подписчиков написал Демину, что его сын стал похож на Волошина. На что ведущий пошутил: "Не знаю, теперь то ли плакать, то ли рыдать".

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Напомним, ранее Слава Демин рассказывал поклонникам, что его единственному сыну, 13-летнему Владиславу, предстоит операция. Хирургическое вмешательство было назначено на 6 декабря и было необходимостью, так как подросток без процедуры постоянно болел.

Ранее также Слава Демин побывал в необычной для себя роли - в свой День рождения он оказался по ту сторону "баррикад". Его коллега задавала ему личные вопросы, а он на них отвечал.

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