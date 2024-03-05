"Он очень известный": подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы

На прошлой неделе известная украинская певица Алина Гросу выпустила новый клип на песню "Не туман", в котором был свадебный кадр.
А также Алина запостила в своих соцсетях фото, на котором она, вероятно, с новым мужем, но его лицо не показала. Отметим, что на снимке мужчина был с обручальным кольцом. Гросу так и не рассекретила имя своего нового избранники, но поклонники уже поздравили звезду с замужеством.
Подруга певицы в разговоре с Богданом Беспаловым рассказала, что новый муж Гросу известная личность в Украине, поэтому певица не хочет пиарить его еще больше.
"Дело в том, что он достаточно известен и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный мужчина, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", - сообщила подруга.
Сайт BespalovMedia опубликовал эксклюзивное фото Алины Гросу.
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гросу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Напомним, Алина Гросу рассказала почему бросила мужа-россиянина. По ее словам, у супругов должны быть схожие интересы и одинаковые доходы.
А также ранее Алина Гросу столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые выбили ее из колеи.
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