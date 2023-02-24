'Личный ад': Гросу рассказала, какая болезнь сбила ее с ног

Певица столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые выбили ее из колеи.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая не так давно оправилась от серьезного заболевания, рассказала на своей странице в Instagram, что же все таки с ней случилось.

Певица поделилась информацией о том, как сразу после полномасштабного вторжения террористической России в Украину, началась ее собственная драма, касающаяся здоровья.

"Начался мой личный год ада", – написала она на своей странице.

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Оказалось, что операция, детали которой певица не раскрывает, длилась целых три часа. И после того, как казалось бы, все уже прошло, певице снова стало плохо и она уехала оздоравливаться в Индию.

"В Индии у меня давление 85 на 48. Что это за жесть была. Не знаю, чем они меня там пичкали, но в конце концов отпустили домой здоровую: психологически и физически", – вспомнила она.

Напомним, ранее Алина Гросу удивила своих поклонников изменениями во внешности. Соответствующими фото актриса и певица Гросу поделилась на своей странице в Instagram. Впрочем, оказалось, что Гросу просто опубликовала старые фото, которые не показывала раньше. "Что-то из неопубликованного. Может, мне карэ сделать", - спрашивает она своих фоловеров.

Стоит отметить, что почитатели таланта Гросу тут же отреагировали положительными отзывами на потенциально новую прическу и засыпали комплиментами молодую исполнительницу. "Ну какая же ты красивая", "Алина, спасибо вам за хорошее настроение", "Нет, не надо, ты итак красивая", - написали ей поклонники.

Напомним, ранее Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.

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