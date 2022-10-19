"Знали бы вы как я этого всего боюсь": Алина Гросу перенесла серьезную операцию

Алина Гросу перенесла трехчасовую операцию / instagram.com/alina_grosu

27-летняя украинская певица Алина Гросу в средине лета попала в больницу. Из-за расшатанных нервов артистке ставили капельницу.

В начале октября она исчезла из информационного пространства, не на шутку испугав поклонников. Свое длительное отсутствие она объяснила сегодня, на своей странице в Instagram.

Гросу перенесла серьезное хирургическое вмешательство - в операционной она провела более трех часов. Сейчас ее состояние стало достаточно стабильным, чтобы рассказать фанатам свою историю.

Певица не стала разглашать свой диагноз, но, судя по ее словам, дела обстоят серьезно, и операция, вероятно, лишь начало.

"Друзья, извиняю, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был. Недавно, а точнее, позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа. Я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу... знали бы вы как я этого всего боюсь. Чувствую себя сейчас более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни❤️", - пишет Гросу.

Алина Гросу перенесла трехчасовую операцию / instagram.com/alina_grosu

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