Звездная эпидемия: Алина Гросу оказалась на больничной койке

Молодая артистка перестала справляться с напряжением самостоятельно.
Украинская певица и актриса Алина Гросу попала в больницу. Плохое самочувствие привело артистку в больничную постель.
На своей странице в Instagram Гросу показала, как ей делают капельное внутривенное вливание. Обстоятельства, которые стали причиной для ее недомогания, певица не раскрывала.
Впрочем, она намекнула, что капельницу ей поставили из-за расшатанных нервов. Вероятно, переутомление из-за волонтерской работы во время войны навредило здоровью артистки.
В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости о том, что знаменитости попадают в больницы с симптомами нервного истощения или переутомления.
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Ранее украинская актриса и звезда телесериала Сваты Анна Кошмал угодила в больницу - она также легла под капельницу, и поблагодарила медперсонал за помощь.
68-летняя Лайма Вайкуле наоборот чувствует себя прекрасно: она опровергла слухи о рецидиве онкологии, которой латвийская певица переболела в конце 80-ых годов.
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