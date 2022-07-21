Звездная эпидемия: Алина Гросу оказалась на больничной койке

Алина Гросу попала в больницу из-за нервов / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу попала в больницу. Плохое самочувствие привело артистку в больничную постель.

На своей странице в Instagram Гросу показала, как ей делают капельное внутривенное вливание. Обстоятельства, которые стали причиной для ее недомогания, певица не раскрывала.

Впрочем, она намекнула, что капельницу ей поставили из-за расшатанных нервов. Вероятно, переутомление из-за волонтерской работы во время войны навредило здоровью артистки.

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости о том, что знаменитости попадают в больницы с симптомами нервного истощения или переутомления.

Алина Гросу попала в больницу из-за нервов / instagram.com/alina_grosu

Читайте также"Мечтаю носиться с былой прытью": Сумская показала последнее сообщение от Писанки

Ранее украинская актриса и звезда телесериала Сваты Анна Кошмал угодила в больницу - она также легла под капельницу, и поблагодарила медперсонал за помощь.

68-летняя Лайма Вайкуле наоборот чувствует себя прекрасно: она опровергла слухи о рецидиве онкологии, которой латвийская певица переболела в конце 80-ых годов.

Другие новости: